「熱吻視頻不是合成的」 胡彥斌認愛小16歲易夢玲

胡彥斌（左）和易夢玲（右）一同現身馬爾地夫機場。（取材自微博）

近日有網友發視頻爆料「胡彥斌和易夢玲在馬爾地夫海邊熱吻合影」，第二天易夢玲回應稱視頻「是AI 合成的」立刻衝上微博 熱搜；但很快又有網友偶遇胡彥斌和易夢玲同現身機場，胡彥斌否認熱吻視頻是AI生成，網友解讀「打臉易夢玲」。這段反轉不斷、高潮迭起的話題最新進展是，胡彥斌向粉絲道歉稱「沒有想要瞞著，也沒有義務向全世界匯報」。

胡彥斌和易夢玲在馬爾地夫海邊熱吻合影視頻連日來在網上引來熱議；11月21日，有媒體聯繫上易夢玲，求證她與胡彥斌的關係，易夢玲未直接回答關於「兩人關係」的提問，稱海邊合影視頻是AI合成的，「我也不知道怎麼會這樣」；記者追問她現在是否在馬爾地夫，她掛斷電話。

易夢玲這句「海邊合影視頻是AI合成的」瞬間網上炸鍋，有人懷疑起視頻和戀情的真假；有網友則質疑易夢玲說謊，留言諷「AI親嘴兒之後還會抿嘴唇啊」，「這回應像AI回的」。

同日，又有網友發視頻稱在馬爾地夫機場偶遇易夢玲和胡彥斌，兩人一起過安檢，一起進休息室，還和粉絲合影，胡彥斌在現場要大家「社交媒體發一發，告訴他們不是AI的」。

視頻在22日上午衝上熱搜第一，有網友解讀：「胡彥斌這不是在打小女友的臉嗎」，「在一起就在一起，愛情無需解釋，更不用撒謊」，「看來胡彥斌真的愛了，大大方方認愛了」，「還是胡彥斌好，大大方方承認多好」，「兩人說的不一樣，沒默契，不看好」，「胡彥斌這是要名分了啊，好甜啊」。

11月22日深夜，胡彥斌在社交平台上發文向粉絲道歉：「謝謝你們一直維護我，替我說話，知道你們承受了很多，我萬分抱歉」，並表示「沒有想瞞著，也沒有義務向全世界匯報」。