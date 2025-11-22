我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何家勁（右2）在展場上。（取材自微博）
何家勁（右2）在展場上。（取材自微博）

男星何家勁昨以樂齡動力區大使身分，出席「香港戶外用品及運動博覽2025開幕典禮暨亞洲室內運動節啟動禮」，他在活動上透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠慢跑等運動去配合，另一個重要關鍵是維持正常、定時作息，現在有朋友夜晚叫他出去玩樂，他都一一謝絕，因為熬夜太傷身。他並透露，若有好劇本，不排除再復出拍戲。

據文匯報報導，11月21日，香港戶外用品及運動博覽2025開幕典禮暨亞洲室內運動節啟動禮舉行，何家勁經營的的勁家莊健康食品也在現場設有攤位。何家勁表示，他在惠州經營勁家莊健康食品生意已15年，之前是在拍戲期間想轉行，覺得健康人人都重視，就和夥伴一起經營健康食品，一做就是十幾年。

何家勁表示，這次他是專程回香港出席活動，並推介其健康食品，希望可以讓大家保持年輕和開心。不過他強調，服用健康產品，也得靠運動去配合，他就經常去慢跑，也不會做太劇烈運動。他說，年齡不斷增長，健康會一路失去，他要的不是長生不老，而是希望健康到老。

何家勁並稱，他現在生活作息定時，每朝6時起床，10時就寢，「以前拍戲熬夜實在太傷身，所以現在朋友夜晚叫我去玩，都一一謝絕」。

至於未來是否考慮拍戲，何家勁說，影迷有記掛他，但不會強求他復出拍戲，因為他的影迷大部分都已四五十歲，心態很理智，能夠見到他已很開心。他現正專心於生意之上，希望真正上軌道才去考慮其他方面。但也不排除如果有好劇本，會復出過過戲癮。

何家勁透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠運動配合。（取材自微博）
何家勁透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠運動配合。（取材自微博）

香港

上一則

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

下一則

曬自拍秀S形身材 盧靖姍二胎出月子太驚艷

延伸閱讀

中日緊張港人挺反制 遊日團查詢減3成 天津旅客改遊港

中日緊張港人挺反制 遊日團查詢減3成 天津旅客改遊港
TVBUSA與雲頂世界聯合主辦愛與城演唱會四大人氣藝人同台獻唱觀眾熱情投入

TVBUSA與雲頂世界聯合主辦愛與城演唱會四大人氣藝人同台獻唱觀眾熱情投入
黃之鋒被控串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理

黃之鋒被控串謀勾結境外勢力案 2026年3月再處理
新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增