何家勁重養生謝絕熬夜玩樂 如遇好劇本不排除復出

何家勁（右2）在展場上。（取材自微博）

男星何家勁昨以樂齡動力區大使身分，出席「香港 戶外用品及運動博覽2025開幕典禮暨亞洲室內運動節啟動禮」，他在活動上透露自己的養生之道，除服用健康產品，也靠慢跑等運動去配合，另一個重要關鍵是維持正常、定時作息，現在有朋友夜晚叫他出去玩樂，他都一一謝絕，因為熬夜太傷身。他並透露，若有好劇本，不排除再復出拍戲。

據文匯報報導，11月21日，香港戶外用品及運動博覽2025開幕典禮暨亞洲室內運動節啟動禮舉行，何家勁經營的的勁家莊健康食品也在現場設有攤位。何家勁表示，他在惠州經營勁家莊健康食品生意已15年，之前是在拍戲期間想轉行，覺得健康人人都重視，就和夥伴一起經營健康食品，一做就是十幾年。

何家勁表示，這次他是專程回香港出席活動，並推介其健康食品，希望可以讓大家保持年輕和開心。不過他強調，服用健康產品，也得靠運動去配合，他就經常去慢跑，也不會做太劇烈運動。他說，年齡不斷增長，健康會一路失去，他要的不是長生不老，而是希望健康到老。

何家勁並稱，他現在生活作息定時，每朝6時起床，10時就寢，「以前拍戲熬夜實在太傷身，所以現在朋友夜晚叫我去玩，都一一謝絕」。