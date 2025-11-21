羅晉父親在北京逝世 唐嫣IP仍在上海 網猜：真離了？

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣與羅晉屢傳婚變。（取材自微博）
唐嫣與羅晉屢傳婚變。（取材自微博）

唐嫣和羅晉被傳婚變，截至11月21日，雙方都未做出回應，但相關傳聞在網上傳得沸沸揚揚，連日來不斷衝上微博熱搜。網友們更是紛紛當起了偵探，有網友發現，羅晉父親在北京去世，前後兩天唐嫣發布博文的IP地址卻都在上海，疑似不在羅晉身邊，導致離婚傳聞再度發酵。不過也有網友稱，唐嫣的博文可能是同事代發，因為她和羅晉在北京忙羅父的喪事，沒時間處理回應並發文這些瑣事。

據媒體報導，羅晉經紀人在朋友圈發布訃告稱，羅晉父親於11月19日在北京去世，享年70歲，追悼會定在11月23日，地點在八寶山殯儀館，並要求參與追悼會的人員穿黑色或深色衣服參加。

羅父去世消息傳出後讓不少粉絲和網友驚訝，也開始從羅晉和唐嫣的個人社媒尋找蛛絲馬跡。有網友發現，羅晉的社媒很久沒有更新，最新微博停留在11月初於北京參加平台盛典，羅晉沒更新博文也沒對離婚傳聞做出回應，原來是家中有事，無暇顧及。

不過唐嫣的社媒卻一直在更新，有網友發現，羅晉父親去世的前後兩天，唐嫣發布博文的IP地址卻都在上海，據此猜測難道唐嫣沒有陪在羅晉身邊，在北京送老人家最後一程？因此懷疑兩人的婚變傳言可信度不低，畢竟這種重要場合唐嫣都不在羅晉身邊，難免讓人猜想不會是真離了。

有網友還做出了唐嫣和羅晉的行程時間線稱，兩人拍戲都挺忙，唐嫣的IP地址基本長期在上海，羅晉的IP地址也基本都在北京，網上還傳出兩人分居一年半的消息。但也有自稱知情人士稱，羅晉是體制內工作，工作地點在北京，這一年都在北京照顧父親；而唐嫣的父母在上海，她在「繁花」之後，事業正值上升期，還要帶孩子，與羅晉兩地分居也很正常。

據了解，羅晉的父親羅順希是江西某縣城的一位醫師，小時候的羅晉非常調皮，11歲時被父親安排到工地體驗生活，之後把他送到湖南一所武術學校接受教育，可以說羅晉的修養啟蒙基本上都是源自其父親。

