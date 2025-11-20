前女友是鄭爽 胡彥斌戀上小16歲AI女神「海邊熱吻」被拍

有網友爆料稱在海邊偶遇疑似胡彥斌與易夢玲的男女相擁接吻。（取材自微博）

11月20日，「疑似胡彥斌易夢玲戀情」話題衝上微博 熱搜第一，多名網友在社交平台上爆料稱，在馬爾地夫偶遇42歲的男歌手胡彥斌和26歲「AI 女神」易夢玲，並拍到兩人在海邊摟抱、熱吻的照片，網友們還扒出胡彥斌和易夢玲曾戴同款情侶表一起看話劇，疑似戀情曝光。兩人年齡相差16歲，一個是實力派音樂人、一個是頂流網紅兼新銳演員的組合，也引來熱議，有網友直呼「次元壁破了」。

▲ 影片來源：youtube平台＠gerac-ud7np（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

截至11月20日上午10時，「疑似胡彥斌易夢玲戀情」話題已吸引2.1億閱讀量。據魯中晨報報導，11月20日凌晨，有多名網友在社交平台爆料，稱在馬爾地夫海邊偶遇疑似胡彥斌與易夢玲的男女自拍、相擁接吻，男方身形、短髮與胡彥斌高度吻合，女方則留著易夢玲標誌性的長捲髮並穿著淺色吊帶長裙，兩人親密互動的畫面瞬間點燃輿論。

網友們進一步查證發現了更多疑「實錘」的細節。易夢玲11月19日在抖音 發布的視頻IP地址顯示為馬爾地夫，且她身穿的碎花裙與網傳偶遇視頻中的服裝完全一致；胡彥斌在8月的音樂節演出中，手腕上戴著一塊墨綠色小眾品牌腕表，而易夢玲在10月發布的一組街拍同樣出現了同款腕表，被網友直接認定「情侶表實錘」。

胡彥斌傳新戀情曝光。（取材自微博）

兩人行程軌跡也高度重合。有話劇愛好者曬出11月初的觀演合影，胡彥斌身旁坐著一位戴黑色鴨舌帽和口罩的女子，170cm左右身高和纖細身形，與易夢玲的外形特徵匹配；易夢玲的助理當天也在社交平台發布了話劇票根，時間地點與胡彥斌的觀演信息完全對應。

這對疑似情侶的年齡差和職業跨度，立即成為網友討論的焦點。網友們紛紛留言評論：「放以前，我會說胡彥斌好福氣，怎麼談的都是美女。現在我只想說易夢玲好福氣，竟然能談到胡彥斌」，「都親一起了，還什麼疑似啊」，「倆人很搭」，「易夢玲不是跟王勉麼？」，「老牛吃嫩草」。

26歲的網紅女演員易夢玲。（取材自微博）

胡彥斌是1983年於上海市出生的華語流行樂男歌手、音樂製作人及MV導演，截至2023年，他已發行13張正式專輯，累計創作數百首歌曲，並以音樂導師的身分活躍在各類選秀節目中，憑藉專業功底圈粉無數。他最知名的前女友當屬鄭爽。

易夢玲於1983年出生於湖南衡陽，是一名時尚博主。2018年進入公眾視野並從事平面模特工作，後轉型為時尚博主，驚人美貌被稱「真人AI」。截至2025年4月，其抖音帳號發布作品230個，粉絲量達1107.8萬，獲讚2.5億。