6歲「想想」再遭偷拍 趙麗穎氣到發聲維權

趙麗穎嚴厲呼籲「不要把鏡頭對準未成年人」。（取材自微博）

大陸知名女星趙麗穎 近日帶6歲兒子「想想」觀看兒童劇時，遭狗仔偷拍曝光。當天，趙麗穎工作室緊急發文，嚴厲呼籲「不要把鏡頭對準未成年人」，強調偷拍行為既違背新聞職業道德，也會傷害未成年人身心健康，同時懇請網友停止傳播相關內容。對此，不少網友表示支持。

揚子晚報報導，今年9月間，有娛樂自媒體拍攝到趙麗穎帶著兒子出行的畫面，一度引發熱議。當時趙麗穎就曾以母親身分發文，懇請媒體保護孩子隱私，這是趙麗穎首次以母親身分發文。這次，則是趙麗穎方三個月內第二次公開維權。

從曝光的視頻可見，趙麗穎當天帶著幾乎遮住半張臉的大口罩，牽著兒子想想現身某劇院地下停車場。引人注意的是，才半年不見的想想長高了許多，幾乎到趙麗穎胸口了。據悉，趙麗穎這次帶想想看的是兒童劇。

這段畫面雖然滿足了不少人對趙麗穎親子 互動的好奇心，但相對也引來許多譴責，網友紛紛痛斥偷拍行為，「給人家多一點的空間吧」、「為了熱度就無底線」、「她也是個母親」。

眾所周知，「想想」是趙麗穎和前夫馮紹峰 的兒子，雖然兩人於2021年離婚，但仍共同撫養兒子，外界常稱讚他們為「離婚夫妻典範」。

針對偷拍，揚子晚報引述李士強律師的話，當前，自媒體已經成為人們獲取信息的主要途徑，一些博主為了獲取流量，不斷突破法律和道德的底線，肆意侵犯他人權利。這種未經同意跟蹤拍攝他人活動的行為是典型的侵權行為。即便照片發出時採取打碼方式，這種偷拍行為仍涉及侵權。