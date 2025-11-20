高冷女神直播賣拖鞋 韓雪「接地氣」衝出千萬業績

演員韓雪直播賣棉拖，打破高冷形象。(取材自紅星新聞)

向來以「高冷」形象示人的女演員韓雪19日直播帶貨引發熱議，她在直播間上架12.9元（人民幣，下同，約1.8美元）棉拖鞋，5.9元洗臉巾，「接地氣」的商品價格和其以往「高冷女神」人設形成反差，引發大量關注。據了解，韓雪已退出與老公萬山合資公司，退出前持股70%，與萬山已無共同關聯公司。

第三方數據顯示，近30天，韓雪直播帶貨總銷售額約2500萬至5000萬。11月18日，韓雪共計進行4場帶貨直播，此次熱議棉拖鞋商品場均銷量約2500到5000單。韓雪的抖音 粉絲量超過426萬，也為其直播帶貨提供了基礎。

「高冷女神」韓雪涉足直播帶貨，已經讓不少網友和粉絲跌破眼鏡，而她賣的，還是只有幾元到十幾元的低價日用品，與她此前的人設形成反差，也引發網友熱議：「雖然但是拖鞋十幾塊錢不是正常價嗎？又不是賣十幾塊護膚產品」，「又不是她自己穿」，「我覺得挺好的呀，不像一些某些明星賣1290的拖鞋給粉絲」，「又營銷接地氣人設了」，「別搶普通人飯碗了」，「改變印象，很棒的嘗試」。

查詢天眼查信息發現，韓雪名下目前僅關聯1家企業，為韓雪（上海）影視文化工作室。值得一提的是，韓雪與其老公萬山曾共同關聯雪孩子家（上海）影視文化有限公司，近日，韓雪退出該公司，退出前持股70%。該公司現由萬山全資持股，兩人已無共同關聯公司。

公開資料顯示，韓雪，影視演員、歌手、影視製作人。1983年1月11日出生於江蘇省蘇州市，畢業於上海戲劇學院。其影視作品有「浪漫櫻花」、「飛刀又見飛刀」、「天外飛仙」、「巡迴檢察組」、「驚天救援」等，音樂作品有專輯「飄雪」、「夏·戀情」等。