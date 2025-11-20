我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

43歲胡歌為「三滴血」跑路演 網友驚呼：斷崖式衰老

娛樂新聞組／即時報導
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）
由知名男星胡歌主演的電影「三滴血」正在中國上映中，近日他跟隨劇組忙著各地跑路演，期間一組未經修圖的生圖在網上流傳，43歲的胡歌被指狀態不佳，不少網友驚呼「怎麼斷崖式衰老，突然變大叔」。但也有粉絲表示，「怎麼感覺老了更好看」、「這狀態夠真實的」。

網易號「萌神木木」報導指出，1982年出生的胡歌，正是男演員的黃金時代，但放大這組生圖，發現他的額頭的皺紋又深又密，整張臉的肌肉下垂得厲害。尤其是眼睛部位，上眼皮耷拉不說，下眼袋及黑眼圈也很明顯，「看起來大了十幾歲」。

胡歌整體的身材框架被指透露出蒼老狀，穿著紅色衛衣的他站姿不夠挺拔，肚腩處還出現明顯的浮起，整個人散發出中年大叔的氣質。

關於胡歌的狀態，粉絲表示是崩圖，實際上看真人挺瘦，沒發腮。但粉絲所發的精修圖也被指沒說服力，直接給胡歌上了美白和濾鏡，導致面部發酵得像饅頭。

有網友看到胡歌的狀態，認為他整體看起來不胖，但是皮肉鬆了，再加上沒有健身的習慣，顯得沒有精氣神，呈現出斷崖式衰老的感覺。

那麼胡歌為何會突然變老？有網友稱跟胡歌不健身有關，同年齡段的港星就不會這樣。還有的表示大部分男神到年齡結婚生子後發福是常態，他們開始享受家庭生活，有了二胎的胡歌發福不足為怪。

胡歌主演的「三滴血」構建了一個人口販賣的黑暗世界。（取材自紅星新聞）
胡歌主演的「三滴血」構建了一個人口販賣的黑暗世界。（取材自紅星新聞）
劉品言愛女重3600公克 連晨翔產房親錄血淋淋剖肚畫面

喻恩泰被爆與妻互戴綠帽？ 他回應：為孩子忍辱多年

