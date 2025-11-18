任嘉倫付分手費 零片酬登「鳳凰台」…同劇女主賺300萬

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
古偶新劇「鳳凰台上」由任嘉倫(左)搭檔彭小苒主演。(取材自微博)

陸劇男神任嘉倫搭檔彭小苒的古偶新劇「鳳凰台上」近日上線，年輕帝王與瀟灑俠女虐戀情深，吸引不少觀眾目光。隨著全劇熱度升溫，近日，關於演員片酬也跟著曝光，傳彭小苒的片酬為300萬人民幣(約42萬美元)，但沒想到的是，任嘉倫竟是「0元演出」。據悉，這是任嘉倫與前一任經紀公司「歡瑞世紀」的「分手費」。

「鳳凰台上」改編自小說「我的皇后」，講述一位微服私訪的年輕帝王，一位仗劍江湖的瀟灑俠女，本應殊途的兩人，卻因「道義」二字相遇同行。

彭小苒飾演的凌蒼蒼，憑藉俠肝義膽和出奇制勝的武功，在江湖中創立了匡扶正義的門派鳳來閣。任嘉倫飾演年輕帝王蕭煥，其一心為民，化名「白遲帆」微服私訪，拯救蒼生。兩人在江湖相遇，仗劍天涯。 然而，兩人情意漸濃之時，蕭煥才發現，凌蒼蒼竟是首輔之女，並即將成為他的皇后。朝堂與江湖的對立、家族立場與個人情感的沖突，讓兩人暫時拋下身分隔閡與私人糾葛，攜手平亂賑災、懲處貪墨。

圈內盛傳，任嘉倫為了與前東家「歡瑞世紀」好聚好散，才會答應免費拍攝「鳳凰台上」這部「歡瑞世紀」的內製戲。而他也在殺青「鳳凰台上」後也就順利約滿走人。這部劇堪稱是付了與「歡瑞世紀」的「分手費」。

「鳳凰台上」中，任嘉倫飾演的蕭煥兼具帝王氣度與江湖俠氣，其複雜的內心戲與多層次的情感轉變，成為角色塑造的重要看點。此外，本劇還集結了張耀、陳意涵、汪卓成等青年演員，打造立體豐滿的角色群像。

