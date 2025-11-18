我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

易烊千璽新片預售賣破2000萬 女性觀眾占9成

娛樂新聞組／綜合報導
易烊千璽在金雞獎拿下影帝後，帶動「狂野時代」預售票房飆升。(取材自微博)
易烊千璽在金雞獎拿下影帝後，帶動「狂野時代」預售票房飆升。(取材自微博)

易烊千璽近日以「小小的我」奪得第38屆中國電影金雞獎最佳男主角，挾著「史上最年輕影帝」的氣勢，推升他和舒淇領銜主演的「狂野時代」在中國預售票房突破2000萬（人民幣，下同，約283萬美元），其中女性觀眾占比超過88%。

綜合紫牛新聞、界面新聞等媒體報導，在第78屆坎城影展獲得評審團特別獎的「狂野時代」將於11月22日在中國上映，這部由畢贛自編自導，易烊千璽、舒淇領銜主演的藝術電影，講述一個怪物透過體驗視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五種感官，穿越一個世紀的狂野幻夢。易烊千璽在片中一人分飾五個角色，不僅在妝造上有顛覆性呈現，更是演技上的一大考驗。

畢贛在受訪時曾說，「千璽不是在演五個角色，是讓五個靈魂借他的身體說話」；舒淇更表示：「有時候我對著他的眼睛，會忘了這是那個唱『青春修煉手冊』的小孩——他的身體裡好像裝著不只一個靈魂。」

而易烊千璽在成為金雞獎最年輕影帝後，也帶動「狂野時代」預售票房。該片開啟預售後不到兩天，票房已衝破2000萬元，觀眾特徵中，近九成為女性，年齡以20-24歲居多，也凸顯易烊千璽的號召力。

易烊千璽在「狂野時代」中的怪物造型。（取材自小紅書）
易烊千璽在「狂野時代」中的怪物造型。（取材自小紅書）

舒淇 坎城影展

上一則

現實主義題材拍上癮 陳靖可：我就喜歡有勁的角色

下一則

「武林外傳」喻恩泰出軌？ 疑鬧婚變還先搬走300箱茅台

延伸閱讀

嫁馮德倫9年未生 舒淇：一直想當媽 曾停工1年備孕

嫁馮德倫9年未生 舒淇：一直想當媽 曾停工1年備孕
舒淇首談不生真相 嫁馮德倫9年「停工1年備孕」淚訴：一直想當媽

舒淇首談不生真相 嫁馮德倫9年「停工1年備孕」淚訴：一直想當媽
舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題

舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題
舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦

舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費