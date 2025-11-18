易烊千璽新片預售賣破2000萬 女性觀眾占9成

易烊千璽在金雞獎拿下影帝後，帶動「狂野時代」預售票房飆升。(取材自微博)

易烊千璽近日以「小小的我」奪得第38屆中國電影金雞獎最佳男主角，挾著「史上最年輕影帝」的氣勢，推升他和舒淇 領銜主演的「狂野時代」在中國預售票房突破2000萬（人民幣，下同，約283萬美元），其中女性觀眾占比超過88%。

綜合紫牛新聞、界面新聞等媒體報導，在第78屆坎城影展 獲得評審團特別獎的「狂野時代」將於11月22日在中國上映，這部由畢贛自編自導，易烊千璽、舒淇領銜主演的藝術電影，講述一個怪物透過體驗視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五種感官，穿越一個世紀的狂野幻夢。易烊千璽在片中一人分飾五個角色，不僅在妝造上有顛覆性呈現，更是演技上的一大考驗。

畢贛在受訪時曾說，「千璽不是在演五個角色，是讓五個靈魂借他的身體說話」；舒淇更表示：「有時候我對著他的眼睛，會忘了這是那個唱『青春修煉手冊』的小孩——他的身體裡好像裝著不只一個靈魂。」