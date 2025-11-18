「武林外傳」喻恩泰出軌？ 疑鬧婚變還先搬走300箱茅台

喻恩泰（右）與妻子史林子被爆正在打離婚官司。（取材自微博）

在「武林外傳」飾演呂秀才、家喻戶曉的「學霸明星」喻恩泰塌房了。近日中國第一狗仔卓偉爆料喻恩泰婚變內幕，瞬間點燃網友的八卦魂，相關話題衝上熱搜。據傳，喻恩泰與妻子史林子已分居二、三年，喻恩泰不回家，也沒有給兒女撫養費用。有網友扒出喻恩泰和長髮女子吃飯的照片，懷疑男方出軌；不少人擔心喻恩泰形象崩壞，高達九部的待播作品可能受影響。

綜合媒體報導，這對夫妻2015年結婚後育有一子一女，史林子為了悉心照顧孩子，選擇淡出旅遊主持圈。但卓偉在一段微信 語音中爆料，稱近年來喻恩泰不回家，也沒有給兒女撫養費用，「因為喻恩泰沒有給房租，史林子從原本租的高檔公寓，搬家到了普通小區，環境不怎麼樣。」

語音還提到，喻恩泰與史林子名下幾乎無共同財產，銀行卡也沒多少資產，「史林子老家有一套別墅，裡面喻恩泰存了300箱茅台，大概二年前也搬走了。」

據傳，兩人離婚案日前第二次開庭，喻恩泰直接缺席，還在數月前拉黑了史林子，玩起人間蒸發。一連串爆料讓網友炸鍋，直呼「現實劇本比『武林外傳』還荒誕」、「做事太絕了」，還有人認為喻恩泰一系列操作堪稱「技術性破產」，嘲諷他在「雁回時」的反派角色根本是「本色演出」。