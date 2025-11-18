我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

「武林外傳」喻恩泰出軌？ 疑鬧婚變還先搬走300箱茅台

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喻恩泰（右）與妻子史林子被爆正在打離婚官司。（取材自微博）
喻恩泰（右）與妻子史林子被爆正在打離婚官司。（取材自微博）

在「武林外傳」飾演呂秀才、家喻戶曉的「學霸明星」喻恩泰塌房了。近日中國第一狗仔卓偉爆料喻恩泰婚變內幕，瞬間點燃網友的八卦魂，相關話題衝上熱搜。據傳，喻恩泰與妻子史林子已分居二、三年，喻恩泰不回家，也沒有給兒女撫養費用。有網友扒出喻恩泰和長髮女子吃飯的照片，懷疑男方出軌；不少人擔心喻恩泰形象崩壞，高達九部的待播作品可能受影響。

來源：youtube

綜合媒體報導，這對夫妻2015年結婚後育有一子一女，史林子為了悉心照顧孩子，選擇淡出旅遊主持圈。但卓偉在一段微信語音中爆料，稱近年來喻恩泰不回家，也沒有給兒女撫養費用，「因為喻恩泰沒有給房租，史林子從原本租的高檔公寓，搬家到了普通小區，環境不怎麼樣。」

語音還提到，喻恩泰與史林子名下幾乎無共同財產，銀行卡也沒多少資產，「史林子老家有一套別墅，裡面喻恩泰存了300箱茅台，大概二年前也搬走了。」

據傳，兩人離婚案日前第二次開庭，喻恩泰直接缺席，還在數月前拉黑了史林子，玩起人間蒸發。一連串爆料讓網友炸鍋，直呼「現實劇本比『武林外傳』還荒誕」、「做事太絕了」，還有人認為喻恩泰一系列操作堪稱「技術性破產」，嘲諷他在「雁回時」的反派角色根本是「本色演出」。

1977年出生的喻恩泰畢業於上海戲劇學院，2009年獲得中央戲劇學院博士學位，還拿過英國牛津大學獎學金，是演藝圈知名的學霸。他參演過「武林外傳」、「大秦帝國」等近百部作品，是螢幕上的熟面孔，但如今學霸濾鏡破裂，也讓網友感嘆「學歷不等於人品」。

喻恩泰在「武林外傳」中飾演呂秀才，形象深植人心。（取材自微博）
喻恩泰在「武林外傳」中飾演呂秀才，形象深植人心。（取材自微博）

微信

上一則

易烊千璽新片預售賣破2000萬 女性觀眾占9成

延伸閱讀

「第一狗仔」爆離婚大瓜 這8位符合條件一線男星躺槍

「第一狗仔」爆離婚大瓜 這8位符合條件一線男星躺槍
被野生捕獲澳洲甜蜜度假 何超蓮、竇驍破婚變傳言

被野生捕獲澳洲甜蜜度假 何超蓮、竇驍破婚變傳言
范姜彥豐婚變 直播喝「小王秘蜜粿果綠」陶晶瑩直言：扣分

范姜彥豐婚變 直播喝「小王秘蜜粿果綠」陶晶瑩直言：扣分
黃嘉千斬16年異國婚變漂亮了 5個字親曝感情現況

黃嘉千斬16年異國婚變漂亮了 5個字親曝感情現況

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費