出軌風波鬧很大…霍尊以行動強勢復出 網：周深緊張了

中國歌手霍尊復出的消息衝上熱搜。（取材自微博）

曾因出軌風波宣布退出演藝圈的中國歌手霍尊，近日現身南京江豚音樂節，他一連高唱九首代表歌曲，並在現場與歌迷歡快互動，「霍尊復出」的話題隨即登上熱搜，引發關注。

綜合新民周刊等媒體報導，許久未見的霍尊當天穿著黑色馬面裙、白色上衣，演繹「紅顏劫」、「卷珠簾」等國風歌曲，狀態不錯。現場歌迷在夕陽下安靜聽歌，他調侃：「我很少下午唱歌，此刻你們都好安靜。」霍尊透露，他特意提前兩天到南京，在當地吃吃喝喝逛一逛，「很喜歡這樣的感覺」。演出後他更發文表示：「夕陽下看見自己的身影，有時很遠有時很近。感謝大家，感謝南京，天涼加衣，來年再聚。」

2012年出道的霍尊，父親是音樂人火風，母親仲小萍也曾是歌手；2014年霍尊參加央視原創音樂真人秀「中國好歌曲」，獲得第一季冠軍，其原創歌曲「卷珠簾」獲封「年度中國好歌曲」，並登上央視馬年春晚。

2021年，霍尊前女友陳露發布長文，稱與霍尊9年戀情並指控其出軌，隨後霍尊發布長文回擊後宣布退圈，並報警指控陳露「敲詐勒索」。

霍尊在這起情感風波後沉寂許久，直至2023年，有知情人士稱他已逐步展開演出。2023年底，霍尊在美國的拉斯維加斯舉行了演唱會，2024年也在中國國內多地舉行演唱會，今年更主演了音樂劇「揚名立萬」，如今已全面復出。

霍尊復出的話題登上熱搜，不少人表示歡迎他的回歸，認為以他的才華、唱功和嗓音，絕不會永遠被埋沒，並稱讚他的聲音「太頂了」、「好有穿透力」。還有人稱霍尊復出，「周深要緊張了」。