我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？中方「小事化大」有2盤算

單向情感關係新趨勢 劍橋2025代表字：Parasocial

出軌風波鬧很大…霍尊以行動強勢復出 網：周深緊張了

娛樂新聞組／即時報導
中國歌手霍尊復出的消息衝上熱搜。（取材自微博）
中國歌手霍尊復出的消息衝上熱搜。（取材自微博）

曾因出軌風波宣布退出演藝圈的中國歌手霍尊，近日現身南京江豚音樂節，他一連高唱九首代表歌曲，並在現場與歌迷歡快互動，「霍尊復出」的話題隨即登上熱搜，引發關注。

綜合新民周刊等媒體報導，許久未見的霍尊當天穿著黑色馬面裙、白色上衣，演繹「紅顏劫」、「卷珠簾」等國風歌曲，狀態不錯。現場歌迷在夕陽下安靜聽歌，他調侃：「我很少下午唱歌，此刻你們都好安靜。」霍尊透露，他特意提前兩天到南京，在當地吃吃喝喝逛一逛，「很喜歡這樣的感覺」。演出後他更發文表示：「夕陽下看見自己的身影，有時很遠有時很近。感謝大家，感謝南京，天涼加衣，來年再聚。」

2012年出道的霍尊，父親是音樂人火風，母親仲小萍也曾是歌手；2014年霍尊參加央視原創音樂真人秀「中國好歌曲」，獲得第一季冠軍，其原創歌曲「卷珠簾」獲封「年度中國好歌曲」，並登上央視馬年春晚。

2021年，霍尊前女友陳露發布長文，稱與霍尊9年戀情並指控其出軌，隨後霍尊發布長文回擊後宣布退圈，並報警指控陳露「敲詐勒索」。

霍尊在這起情感風波後沉寂許久，直至2023年，有知情人士稱他已逐步展開演出。2023年底，霍尊在美國的拉斯維加斯舉行了演唱會，2024年也在中國國內多地舉行演唱會，今年更主演了音樂劇「揚名立萬」，如今已全面復出。

霍尊復出的話題登上熱搜，不少人表示歡迎他的回歸，認為以他的才華、唱功和嗓音，絕不會永遠被埋沒，並稱讚他的聲音「太頂了」、「好有穿透力」。還有人稱霍尊復出，「周深要緊張了」。

中國歌手霍尊在南京江豚音樂節演出。（取材自微博）
中國歌手霍尊在南京江豚音樂節演出。（取材自微博）

上一則

觀眾火眼金睛 抓到「鳳凰台上」彭小冉隱形眼鏡側滑

延伸閱讀

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列

搶攻演唱會經濟 上海再開「五月天」專列
看管變占有…13.8萬平米公園遭私人營利14年 官司打贏拿不回

看管變占有…13.8萬平米公園遭私人營利14年 官司打贏拿不回
濫養？央視曝中國「殺人蜂」養殖業 6666元包教包會

濫養？央視曝中國「殺人蜂」養殖業 6666元包教包會
女神卡卡美談又一起 演唱會粉絲昏倒 立刻暫停關心

女神卡卡美談又一起 演唱會粉絲昏倒 立刻暫停關心

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉
美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本
「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開
台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費