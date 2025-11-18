任達華演活中國父親模樣 那個眼神「像極了我爸」

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
任達華（右）和鄧麗欣（左）主演的「紅豆」敘述家人之間的羈絆。（取材自潮新聞）
香港演員任達華與鄧麗欣主演的電影「紅豆」正在中國熱映，故事以香港九龍城一家舊式糖水舖為背景，敘述了家庭在時代變遷中的羈絆與堅守，也刻畫了女性面臨愛情、親情及事業的選擇。不少民眾看完後盛讚任達華的演技太戳人，「嘴硬心軟的樣子像極了我爸」」。

潮新聞報導，「紅豆」一片以張興（任達華飾）一家的遭遇為切入口，將兩代人的衝突、傳統與現代的碰撞、城市變遷的陣痛，都熬進了一碗紅豆沙裡。固執的父親張興想守著糖水舖，女兒承業（鄧麗欣飾）則想離開九龍城，去看更廣闊的世界，而家庭變故、拆遷與求婚的三重衝擊，也讓觀眾跟著劇中角色一起思考什麼才是人生中最重要的事。

在深圳首映式上，「紅豆」的溫情敘事收穫無數好評。任達華塑造的中式父親形象成為口碑爆點，更有網友盛讚「他演活了中國父親的集體肖像」、「中間好幾次的眼神戲都讓我想起了我家裡的那位倔老頭」。而鄧麗欣飾演的女兒則讓無數年輕人感同身受，「放棄空姐夢想接手糖水鋪的掙扎與堅定，完美詮釋了年輕人的責任與擔當」。

目前，「紅豆」已入圍倫敦東亞電影節閉幕單元，斬獲中美電影節「金天使獎」，更一舉拿下第16屆澳門電影節「金蓮花獎」最佳男主角、最佳女主角雙提名。

