現實主義題材拍上癮…陳靖可：我就喜歡有勁兒的角色

娛樂新聞組／即時報導
陳靖可今年在觀眾面前有了更多的曝光度。(取材自微博)
陳靖可今年在觀眾面前有了更多的曝光度。(取材自微博)

大陸演員陳靖可今年迎來豐收之年，出演的四部劇集「黃雀」、「歸隊」、「重影」、「我在頂峰等你」相繼播出，在其中三部現實主義題材作品中，他憑藉扎實的劇情與鮮明的人物形象廣受關注。近期收官的女性現實主義題材罪案劇「重影」中，他飾演的呂丹順打破了男性角色主導事件發展的傳統敘事慣性，以尊重女性選擇的輔助者形象深入人心。

新京報報導，陳靖可分享他在今年這三部現實主義題材劇集裡與高葉、郭京飛、胡軍等前輩合作時的收穫。他表示，以前傾向於「拓寬題材類型」，希望大家意識到自己不是只能演某一類型作品的演員，現階段更願意「精進每個角色」，在創作的深度上下功夫。

被問及為何偏愛現實題材，他笑著回答，「因為現實題材有勁兒，有的角色勁兒還挺大。我就喜歡比較有勁兒的角色和情節」。

作為一部偏懸疑情感的女性現實主義題材罪案劇，「重影」從北方小城晨蒼的仇殺案切入，徐徐展開秦虹（高葉飾）和張妍（薛昊婧飾）兩位女性交織的命運與攜手的復仇，陳靖可飾演的呂丹順則是她們最可靠的幫手。這部劇最初吸引到陳靖可的，正是其獨特的氣質和從未接觸過的題材類型。

陳靖可表示，他幾乎沒有接觸過「重影」這樣懸疑情感類型的戲，「看了劇本就想要嘗試一下」。

呂丹順這個角色最讓陳靖可感興趣的地方，是他身上「非慣性」特質。過往的很多影視作品中，當劇情圍繞女性的命運選擇展開時，常常會有男性角色挺身而出，用自己的方式主導或者影響事件的走向。呂丹順則不同，他在秦虹和張妍的計畫中主導性不強，盡管非常不捨，他依然選擇尊重她們的決定。

「當這樣的一個人願意放下自我，尊重女性的決定，幫助她們完成計畫，這就很打動我。我覺得這是一種比較新的人物形象」陳靖可說。

今年四部劇集的播出，讓陳靖可在觀眾面前有了更多的曝光度，尤其是在三部現實題材作品的接連亮相，讓大家看到了他塑造不同角色的潛力。被問起對現實題材是否有個人偏好，陳靖可坦言，「不同題材的受眾肯定不一樣。現實題材它有勁兒，有的角色勁兒還挺大，而我本身就喜歡比較有勁兒的角色和情節。」

談及現階段更希望接到什麽樣的影視劇或角色，他的想法有了一些轉變，「後面要接什麽戲，我並沒有非常明確的類型方向，更多的會看演員之間的配合與火花，以及劇本呈現的感覺。去年可能是在拓寬不同的類型，現在我想要把每個到我手上的角色做到精進，做到我能力範圍內的極致」。

