黃宗澤「新聞女王2」片酬50萬港幣？霸氣澄清：這你都信？

娛樂新聞組／即時報導
黃宗澤被傳「新聞女王2」片酬為一集50萬港幣。(取材自微博)
香港TVB電視劇「新聞女王2」播出後，緊湊劇情成為一大看點，引發觀眾追劇潮。近日，有網友爆料劇中演員的片酬，女主佘詩曼被指一集100萬(港幣，下同)，男主黃宗澤50萬，女配高海寧則為35萬。有網友留言「黃宗澤真划算」。對此，黃宗澤近日參加「新聞女王2」宣傳活動時，霸氣回應網上傳言，相當給力。

香港01報導，黃宗澤被問及片酬的傳聞時，霸氣回答，「這你也相信嗎？我的片酬外界怎麼會知道呢？」還說，這種說法應該只是為了吸引注意力吧。

據悉，黃宗澤近年主演「廉政狙擊」、「執法者們」等劇，收穫不少人氣，2024年還獲得大灣區最愛TVB男主角獎，角色從警匪劇配角晉升至高層督察，商業價值提升。他的片酬在港星中並不算低，但與內地演員的收入仍有不小差距。

50萬元片酬，僅相當於內地一線藝人單集或短期綜藝收入，以劉嘉玲為例，她上綜藝據傳可拿到550萬元人民幣出場費。

「新聞女王2」中，黃宗澤飾演的古肇華瘋狂飲奶的畫面也成為討論話題。他受訪時笑稱，「有時候也沒有喝完，只喝了一口」。而黃宗澤喝奶的照片也成為新一代網路迷因圖，更有人將他和「變形金剛4」的史丹利圖奇喝舒化奶的經典場面相比。

對此，黃宗澤回應，「怎麼敢和人家好萊塢巨星相比，我們只是小演員而已，這不過是巧合」。

