我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

記者陳慧貞／綜合報導
佘詩曼在「新聞女王2」中，自八樓高空中開機門搏命演出。(取材自微博)
佘詩曼在「新聞女王2」中，自八樓高空中開機門搏命演出。(取材自微博)

香港女星佘詩曼主演港劇「新聞女王2」強勢回歸，戲甫開播，首集她竟親自登上直升機，飛上八樓高的空中報導塌樓事件。劇中她飾演的「Man姐」推開直升機門、手持攝影器材拍攝畫面，竟是佘詩曼自己加戲。原本劇組只計畫透過直升機玻璃拍攝，但佘詩曼為拍攝效果主動開機門，事後還直呼好玩，「還好我不怕高。」讓在場人員都為她捏把冷汗，直呼女神超敬業。

「新聞女王2」中，「Man姐」退出老東家電視台，企圖從網路媒體東山再起。佘詩曼在最近的專訪中被問到自己和Man姐的相似處，她認為，「野心和貪心不是貶義詞，因為沒有這兩者就不會進步，我以前是完全的文慧心，完全沒有自己的生活。我是職業女性也是工作狂，希望做到完美，但我沒有她那麼凶囉。」

延續第一季「以新聞反映社會真相」的核心，「新聞女王2」多起事件皆改編自真實新聞，讓劇情更具現實張力。首集出現的「元朗龍田圍塌樓」案件，正是取材自2010年轟動香港的「馬頭圍道唐樓倒塌事件」。當年一棟老舊樓宇在短短十多秒內整棟崩塌，造成多人死傷，震撼全港。

該案調查顯示，疑因地下裝修工程誤毀主力牆導致結構失衡，引發社會對建築安全與監管責任的激烈爭論。劇組將這起真實慘劇化為戲劇元素，透過新聞主播視角帶觀眾重新審視「家，是否真的安全？」不少觀眾留言：「這集太真實，完全重現香港新聞現場的震撼感。」

劇中，「Man姐」安排記者劉艷（王敏奕飾）採訪一場住戶語法團代表召開的委員大會，討論修補老舊大樓方案。沒想到場面失控，一住戶因不滿天價維修費及懷疑法團貪腐，竟持刀挾持委員。面對緊急情況，「Man姐」挺身而出化身「談判專家」，憑著冷靜判斷與敏銳新聞直覺，逐步揭開事件真相。

香港

上一則

陳妍希談懷孕滿肚皮妊娠紋 忍不住哽咽 引媽媽網友共鳴

下一則

入圍金馬新人╱林怡婷苦學拳擊淚崩 蔡振南讚「零替身」

延伸閱讀

佘詩曼太拚命 飛8樓高「臨時加戲」開機門空拍 嚇死劇組

佘詩曼太拚命 飛8樓高「臨時加戲」開機門空拍 嚇死劇組
史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢
五部熱播劇點評／「詭事錄」獲盛讚 「山河枕」開高走低

五部熱播劇點評／「詭事錄」獲盛讚 「山河枕」開高走低
新聞女王變廣告女王？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

新聞女王變廣告女王？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉