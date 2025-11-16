神預言？ 劉曉慶24年前就批王家衛過時、落伍

劉曉慶24年前就批評王家衛是個「過時、落伍的導演」。（取材自微博）

在中國影壇一度被視為神一般存在的導演王家衛 ，近來因青年編劇「古二」曝光多個錄音檔，被質疑剝削年輕編劇等爭議，王家衛予以否認，但「錄音門」事件引爆的塌房危機未歇。近來多個自媒體和評論紛紛翻出影后劉曉慶 曾評價王家衛的談話，才知劉曉慶早在24年前就第一個站出來在公開場合批評王家衛，稱他是個「過時、落伍的導演」。

據網易報導，劉曉慶早在24年前就評價王家衛，當時王家衛的電影「花樣年華」被視為神作，王家衛抱回香港金像獎最佳導演、最佳編劇等眾多獎項。但在2001年的一次媒體採訪中，劉曉慶面對記者追問「看過王家衛的『花樣年華』嗎」時，她直言：「看過，但是不行，導演王家衛是個過時、落伍的導演」。

劉曉慶表示，她認為「花樣年華」一點新意也沒有。在她看來，這部電影就像是一幅靜態的畫，畫面美輪美奐，但缺乏動態的故事發展和鮮活的人物塑造，電影過於注重外在的表現形式，尤其是服裝的展示。故事情節如今觀眾早已忘卻，大概只清晰地記得穿著旗袍搖曳生姿的張曼玉 ，以及梁朝偉那飽含深情又意味深長的眼神。

她當時提到電影裡有一個長達5分鐘的片段，梁朝偉手持一把傘，一步一步地追著前面走著的張曼玉，最終走到她身邊。畫面節奏緩慢，情節推進幾乎停滯，缺乏足夠的衝突和張力。曾在東京電影節擔任評委的劉曉慶說，很早之前的「悲情城市」裡就有類似的手法，她認為這幕一點新意都沒有，在模仿而已。

這樣的評價在當時引起了軒然大波，因為與大眾對「花樣年華」和王家衛的普遍讚譽形成了鮮明的對比。但劉曉慶並未因此就不評價了，她還補了這麼一句：「花樣年華之所以那麼火，是因為許多人盲從，花樣年華如果讓我拍，兩天拍完，像他這樣做電影的方式是一種倒退」。