快訊

紐約護理師發聲 籲簽訂公平合約

全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名

59歲李若彤健身成癮？ 肌肉線條吸睛 卻瘦到脖子爆青筋

娛樂新聞組／即時報導
李若彤展示肌肉線條，力量感拉滿。（視頻截圖）
李若彤展示肌肉線條，力量感拉滿。（視頻截圖）

近日，曾有「最美小龍女」之稱的女星李若彤又上了微博熱搜，這次是因她在社交平台發布了自己最新的健身視頻，李若彤大方秀精瘦身材，肌肉線條超吸睛，但也有不少網友心疼59歲的她「瘦到脫形，脖子上出現皺紋」，質疑她健身成癮，留言勸道「姑姑，吃點紅燒肉吧，我們都想你胖一點」。李若彤則霸氣留言回覆稱脖子上的是青筋，不是皺紋，那是她體脂率長期維持在約15%，健康與肌肉緊實的表現。

據網易報導，李若彤近日因「瘦得只剩骨架」登上微博熱搜，引來許多網友和粉絲熱議。據李若彤發布的健身視頻和照片，她身穿黑白拼色運動背心，手戴訓練手套，正處於高強度鍛煉狀態，面色泛紅、精神飽滿，看起來頭大身小，但精力充沛，不少網友認為，從年齡角度看，59歲能保持這般活力實屬難得。

李若彤的手臂肌肉線條流暢。（取材自鳳凰網娛樂）
李若彤的手臂肌肉線條流暢。（取材自鳳凰網娛樂）

李若彤面部輪廓的變化格外明顯，她的頸部清晰可見的青筋、疑似皺紋與凹陷的臉頰也引發熱議：「這真是小龍女嗎？瘦得脫形了」，「看上去比我外婆還要蒼老」，有網友形容她的鎖骨深陷如同可以盛水，脖頸處血管如蚯蚓般凸起，此時的李若彤體重推測應不超過90斤，若對照她的身高1米65，計算得出BMI僅為16.8，已低於世界衛生組織定義的健康範圍下限。

59歲的李若彤在社交平台更新健身視頻，頸部清晰可見的青筋被部分網友形容「瘦得脫形...
59歲的李若彤在社交平台更新健身視頻，頸部清晰可見的青筋被部分網友形容「瘦得脫形，看上去比我外婆還要蒼老」。（取材自鳳凰網娛樂）

網路輿論瞬間兩極分化，一部分人直呼「心疼」，質疑是否過度追求體型控制：「太瘦了真的不健康」，「姑姑，吃點紅燒肉吧，我們都想你胖一點」。也有粉絲力挺，認為「59歲擁有如此線條實屬不易」。

李若彤的身材纖瘦有型，狀態超好。（視頻截圖）
李若彤的身材纖瘦有型，狀態超好。（視頻截圖）

據曾指導過她的教練透露，她每日投入4至5小時於力量訓練之中，動作涵蓋深蹲、硬拉等複合項目，體脂常年穩定在15%左右。飲食方面更是嚴苛，清晨吃水煮蛋加黑芝麻糊，中午僅食用清水煮雞胸肉配西蘭花，晚上只飲大蒜燕麥粥，連日常飲水都會檢測酸鹼度，20年來從未攝入任何含精製糖的食物，這種堅持令常人難以想像。

李若彤則在社交平台回應網友的疑問：「那不是皺紋，是青筋，我身體狀況很好」。

微博 西蘭花

