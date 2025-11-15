「第一狗仔」爆離婚大瓜 這8位符合條件一線男星躺槍

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
卓偉(左)在接受一名女主播採訪時爆大瓜，稱有家喻戶曉的男明星在鬧離婚，已經夫妻反目而且分居兩年了。（視頻截圖）
有大陸「第一狗仔」稱呼的卓偉又上熱搜，久未露面的卓偉一出場就爆了一個猛料，稱有一位家喻戶曉、形象正面且擁有高學歷的男明星正在鬧離婚，不僅夫妻反目、毫無挽回餘地，還已分居近兩年，並暗示離婚原因涉及「勁爆內幕」。卓偉爆料點到為止，反而引來大批網友圍觀吃瓜，相關話題還衝上了微博熱搜。網友們紛紛列出可能離婚的男明星清單逐一過濾，一時間，這大瓜讓「一線明星」都集合在了評論區。 

卓偉是近日參加中媒會一個活動，在休息室時接受一名女主播採訪。女主播問他最近娛樂圈有什麼火爆的猛料，卓偉很捧場，馬上就說他要曝一個最新最熱辣的料，有一位大家非常熟悉、家喻戶曉的男明星正在鬧離婚，而且夫妻兩人已經反目，兩人分居快兩年，直言兩人可能沒有挽回的餘地了。

卓偉還透露這位男明星形象一直特別正面，而且還是高學歷，並暗示兩人離婚原因涉及「勁爆內幕」，但未公開細節。 

由於卓偉此前在曝瓜方面「戰績顯赫」，文章出軌事件、董潔王大治激吻事件、白百何「一指禪」事件、李小璐做頭髮等曾轟動一時的事件，都是由卓偉和他的團隊曝出。因此對於他的這次爆料，大部分網友選擇相信，全網熱議不斷。網友吃瓜熱情高漲，大家都在猜測卓偉口中這位正在鬧離婚的男明星是誰。

於是根據已婚、形象正面、高學歷等信息，張魯一、靳東、朱亞文、陸毅、吳尊、黃磊、吳奇隆、李健等八名男明星都被網友提名了。

不過，查了一下這些男明星的婚姻有關的情況，一些網友認為陸毅和吳尊可以最先排除，因為這兩對和家人的親密動態在抖音上一覽無餘；今年10月11日吳尊和老婆林麗吟還一起為女兒吳欣怡過生日；鮑蕾近日還在發視頻曬出陸毅為她做楊枝甘露的視頻；今年9月，有網友偶遇了黃磊、孫莉帶著孩子出去旅遊，也不太可能；朱亞文和沈佳妮前幾天還被網友偶遇一起接孩子放學。

也有網友猜是喻恩泰，畢竟他學歷高，而且出演的武林外傳確實是家喻戶曉；許多網友公認最可能的是靳東和吳奇隆。靳東近年形象穩妥還在讀博，卻久未和妻子同框；吳奇隆與劉詩詩如今形同陌路，持股公司拆分，帶娃也各管各，和早年甜蜜模樣反差極大。

但具體是誰，只有卓偉知道，不少網友覺得卓偉這麼賣關子，氣憤道：「天天讓我們猜，我猜你三舅媽的二大爺」。還有網友列出表格猜測，質疑故意不說是不是在暗示對方要給「封口費」？

網友列出卓偉口中正在鬧離婚的男明星可能名單。（取材自微博）
靳東 吳奇隆 劉詩詩

