我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

選秀節目直播2選手同台競技 「大砲」那英質疑有黑幕

娛樂新聞組／綜合報導
那英以評委的身分參加音樂選拔賽。（取材自南方娛樂網）
那英以評委的身分參加音樂選拔賽。（取材自南方娛樂網）

在華語樂壇，那英的名字幾乎無人不知，她的音樂才華與獨特魅力使她成為一個時代的象徵。日前，話題「那英直播質疑票數」衝上熱搜。在選秀節目直播中，兩位選手同台競技，評委那英現場質疑票數不符，質疑有黑幕，主持人何炅被嚇得都結巴了，急忙讓公證員現場驗票。

綜合媒體報導，在「聲鳴遠揚」直播中，選手馬韜和夏哲軒同台競技，夏哲軒表演後掌聲熱烈，但票數公布顯示馬濤以883票領先夏哲軒的675票，差距達208票。

那英作為評委當場表示驚訝，指出現場觀眾對夏哲軒的掌聲極為熱烈，與票數結果明顯不符，直言「為什麼差200多票」，節目組請公證人員出鏡說明情況，強調「不能帶著疑問繼續比賽」。

公證人員確認票數無誤後，何炅解釋馬濤演唱時觀眾可能默默投票，「太喜歡歌曲因陌生感易吃虧」。那英反駁「原創方」，堅持原創歌曲需更多支持，並行使評審特權將個人100票投給夏哲軒，助其追回部分差距。

據了解，全國優秀歌唱人才選拔節目「聲鳴遠揚2025」總決賽於11月9日起每周日19:30進行現場直播，由湖南衛視、北京衛視等八大平台聯合播出。33位選手從全中國六大賽區1萬3000多人中脫穎而出，開啟一場音樂揚名之戰。何炅、沈夢辰、劉燁聯合八大平台主持人，首席評審殷秀梅、那英、華晨宇。

她的直言，雖然可能會引發一些人的不滿，卻無疑為觀眾帶來了更多的思考空間。

那英的大砲性格也曾經掀起與刀郎的矛盾。一場盛典中，刀郎因其獨特的音樂風格積累大量粉絲，而當時那英的評委身分讓她不得不對刀郎的音樂進行評判。

當她直言刀郎缺乏審美觀點時，舞台上的氣氛瞬間變得緊張，刀郎的粉絲也不甘示弱，紛紛在社交媒體上發聲，表達對那英的不滿。

投票

上一則

趙露思誇張吃楊梅 網友吐槽戲精附體 粉絲出面維護

下一則

辛芷蕾是最佳推薦官 回鶴崗擼串上熱搜 網友紛問哪家？

延伸閱讀

選秀節目直播中 那英1理由質疑有黑幕 主持被嚇得結巴

選秀節目直播中 那英1理由質疑有黑幕 主持被嚇得結巴
李連杰移植武僧心臟？ 向太為好友闢謠：染髮視覺回春

李連杰移植武僧心臟？ 向太為好友闢謠：染髮視覺回春
林隆璇夯曲「流言」 10分鐘寫出來…

林隆璇夯曲「流言」 10分鐘寫出來…
就愛摔跤…沈夢辰被禮服絆倒狠摔 自嘲提前拜早年

就愛摔跤…沈夢辰被禮服絆倒狠摔 自嘲提前拜早年

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

2025-11-06 01:18
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌