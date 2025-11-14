選秀節目直播2選手同台競技 「大砲」那英質疑有黑幕

那英以評委的身分參加音樂選拔賽。（取材自南方娛樂網）

在華語樂壇，那英的名字幾乎無人不知，她的音樂才華與獨特魅力使她成為一個時代的象徵。日前，話題「那英直播質疑票數」衝上熱搜。在選秀節目直播中，兩位選手同台競技，評委那英現場質疑票數不符，質疑有黑幕，主持人何炅被嚇得都結巴了，急忙讓公證員現場驗票。

綜合媒體報導，在「聲鳴遠揚」直播中，選手馬韜和夏哲軒同台競技，夏哲軒表演後掌聲熱烈，但票數公布顯示馬濤以883票領先夏哲軒的675票，差距達208票。

那英作為評委當場表示驚訝，指出現場觀眾對夏哲軒的掌聲極為熱烈，與票數結果明顯不符，直言「為什麼差200多票」，節目組請公證人員出鏡說明情況，強調「不能帶著疑問繼續比賽」。

公證人員確認票數無誤後，何炅解釋馬濤演唱時觀眾可能默默投票 ，「太喜歡歌曲因陌生感易吃虧」。那英反駁「原創方」，堅持原創歌曲需更多支持，並行使評審特權將個人100票投給夏哲軒，助其追回部分差距。

據了解，全國優秀歌唱人才選拔節目「聲鳴遠揚2025」總決賽於11月9日起每周日19:30進行現場直播，由湖南衛視、北京衛視等八大平台聯合播出。33位選手從全中國六大賽區1萬3000多人中脫穎而出，開啟一場音樂揚名之戰。何炅、沈夢辰、劉燁聯合八大平台主持人，首席評審殷秀梅、那英、華晨宇。

她的直言，雖然可能會引發一些人的不滿，卻無疑為觀眾帶來了更多的思考空間。

那英的大砲性格也曾經掀起與刀郎的矛盾。一場盛典中，刀郎因其獨特的音樂風格積累大量粉絲，而當時那英的評委身分讓她不得不對刀郎的音樂進行評判。

當她直言刀郎缺乏審美觀點時，舞台上的氣氛瞬間變得緊張，刀郎的粉絲也不甘示弱，紛紛在社交媒體上發聲，表達對那英的不滿。