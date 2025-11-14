「桃花映江山」搭檔孟子義 男神劉學義讚寶藏女孩

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
由劉學義、孟子義主演，古裝劇「桃花映江山」改編自同名人氣小說，劇情結合古裝、愛情、復仇權謀等多種元素，描述講述北苑國公主嫁祈國左相，兩人先婚後愛、從互相算計到生死雙護攜手共謀江山的故事。提到搭檔過程，劉學義坦言對孟子義第一印象是可愛、漂亮，過去看過許多對方上綜藝節目的片段，「本來以為是『腦子有但不多』的人，後來發現她是情商很高的人，對表演也很專業」大讚對方很會給情緒價值是個「寶藏女孩」。

「古裝劇男神」劉學義在「桃花映江山」中飾演想要洗刷家族冤屈的祈國左相「沈在野」，看似狡猾奸詐、實際上比誰都要愛護子民，面對這樣表面冷靜、內心反轉的角色，他說：「沈在野有股異如常人的冷靜、睿智，其實演起來其實挺爽的。」

孟子義過去曾在節目中因唱歌五音不全，而得「奪命歌姬」封號，在「桃花映江山」中，她特別設計可愛小動作，她說：「其實不管一個角色多苦、多悲情，但她終究還是個人，還是會有開心、快樂的時候，所以不可能永遠愁眉苦臉，我覺得這是演員要做到的，豐富角色的同時，也讓觀眾能喜歡她。」

提到「姜桃花」角色，孟子義直言在看劇本時就相當喜歡主角不屈不撓、頑強不屈的生命力，但如果自己穿越到「桃花映江山」的劇情裡，她開玩笑：「那我早死了、可能第一集就死了！」戲裡，劉學義、孟子義從「互相算計」到「攜手共生」關係轉變相當大，網友大讚：「兩個聰明臉孔的人在互相算計，打鬥起來看得很爽快。」也有不少人敲碗希望這對男神女神組合能快速再二搭一部戲。

