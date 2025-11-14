辛芷蕾是最佳推薦官 回鶴崗擼串上熱搜 網友紛問哪家？

辛芷蕾貴為國際影后，行事作風仍不改直率平實。（取材自微博）

演員辛芷蕾在拿下威尼斯影后後，一舉一動更受人矚目，近日她在微博 曬出自己回到家鄉黑龍江鶴崗吃燒烤的照片，並配文：「鶴崗小串～我回來了」，相關話題隨即衝上熱搜，網友紛紛詢問「這是哪家？我也要吃」，國際影后堪稱最佳「鶴崗小串推薦官」。

極目新聞報導，辛芷蕾吃烤串的話題在網路上延燒，不少網友留言「求細節」，一家當地知名烤串店的社交帳號出來認領，稱「這是我家的」。店家表示，當天中午是工作人員聯繫店裡點單，由店員將烤串送至指定地點，「我們的派送人員送過去的時候，見到了她。」

辛芷蕾為了新戲「日掛中天」馬不停蹄到處宣傳。（取材自微博）

然而熱愛烤串的辛芷蕾似乎沒吃過癮，當天下午又現身當地另一知名烤串店品嘗美食。店家透露，辛芷蕾點了不少特色菜品，店主興奮地說：「本人非常好，非常美，感覺比電視上看著還要瘦10斤。」並表示，辛芷蕾給自己簽了名，還合了影，毫無明星架子。