43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

在日前第38屆東京影展中，演員范冰冰主演的馬來西亞電影「地母」入圍主競賽單元。暌違15年再度站上東京影展紅毯，范冰冰氣場全開以一襲黑白復古禮服踏上紅毯。之後的電影放映會上，范冰冰換了一襲貼身露腰的黑白禮服出席，披上頭紗的她充滿神祕氣息，但她在致詞時卻被拍到身材圓潤、手臂浮腫。不少粉絲急著發問：「范爺腫麼了？」

43歲的范冰冰曾因逃漏稅被封殺，在銀幕前失去舞台。近年她轉往國際發展，在與張吉安合作的電影「地母」中，范冰冰為了形象需要增重6公斤並曬黑，特意呈現不完美的自然狀態，她也曾強調「胖沒關係，美就行了」。此次「地母」入圍，她笑說：「入圍已經是很好的鼓勵」，張吉安更大讚她的演出「洗盡鉛華，讓人驚喜」。

范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

但在一場電影放映會上，頭戴紗巾的她起身向觀眾致意，「很開心，能在15年後再一次來到東京電影節跟大家一起看電影」，但是她的身材卻搶鏡吸引了目光。貼身禮服凸顯了小腹與臀部的緊蹦，無袖的造型讓她鬆垮的上手臂完全顯現中年婦女的體態。

「是增肥？還是身材走樣？」有粉絲憶起了她曾為電影增胖，也有人質疑為什麼要讓她穿這件禮服。粉絲在范冰冰微博看到她寫「有點喜歡這套」，精修過的照片中，范冰冰苗條依舊，仍然風情萬種。

范冰冰表示她很喜歡這件禮服。(取材自微博)
范冰冰表示她很喜歡這件禮服。(取材自微博)

南方娛樂網指出，在「地母」裡，她飾演一位在橡膠園種地、運用巫術治病的農婦，幾乎沒有華美包裝，也沒有台詞疊軋的戲碼。她徹底脫離鏡頭光環後，赤腳走進角色的身體，現在的她身材圓潤是擁抱真實。

在封殺陰影籠罩中，范冰冰2019年開始參與直播帶貨賣面膜，她賣出了千萬銷量，她也把精力轉向品牌建設，把原本靠紅毯、靠名氣的模式改成靠內容、靠產品、靠實幹。當年霸氣說出「我就是豪門」的范爺，如今她說：「我不需要翻身，只需要轉身。」

范冰冰在東京影展紅毯美豔登場。(取材自微博)
范冰冰在東京影展紅毯美豔登場。(取材自微博)

