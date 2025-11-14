金雞獎開幕式／3女星的氣場、泡麵頭、電影臉被熱議

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
第38屆金雞獎於11月11日至15日在廈門舉辦，11日晚間開幕式登場。適逢中國電影誕生120周年、世界電影誕生130周年，本屆電影節以「光影·新觀念」與「作品·新大眾」為主線，備受矚目的「點亮金雞」環節由演員黃渤、周冬雨共同完成，儀式風格現代簡約、詩意浪漫，成為開幕式的視覺高潮。備受影迷期待的「紅毯大秀」也如期而至，其中，萬茜的「泡麵頭」被熱議，周冬雨的「電影臉」美得讓人認不出，宋茜獲讚身材完美、氣場足。

綜合媒體報導，今年開幕式的整體風格格外克制而高級，沒有以往那種「紅毯大戰」的噱頭，更多的是一種鬆弛、沉穩和自信的權威性。

女明星的造型向來是紅毯焦點，本屆金雞獎開幕式上，多位女星的狀態與造型成為討論核心。萬茜的「泡麵頭」 造型堪稱最大爭議點，這位以氣質清冷、顏值出眾著稱的女演員，此次選擇了一款捲曲密集的泡麵頭，額前的劉海隨意散落，部分路髮絲貼在臉頰兩側，整體造型被指隨性，缺乏精致感。

宋茜以一襲掛脖亮片長裙亮相，勾勒出她的肩頸線，薄紗之間露出的腹肌線條清晰又乾淨，在燈光裡閃得剛剛好，不張揚卻很性感。

真正拉開全身鏡頭時，會發現這套禮服雖然用三種不同面料拼在一起，讓整體顯得有些割裂，但宋茜的曲線卻相當完美，模特一般的比例，依舊吸睛。

要說開幕式最讓人驚艷的，有網友說「絕對是周冬雨」。她穿的那條黑色披肩禮服並不複雜，卻像是為她量身定制一樣，把她的氣質推向一個更成熟、更從容的層級。「以前大家看到她總會說清瘦、小巧、有靈氣，但這一次，她整個人完全褪去了少女氣，變得沉穩、清冷、成熟，甚至透著一種電影藝術的高級感。」

周冬雨這次的造型沒有任何用力過度的痕跡，沒有硬撐的大氣，而是一種自然流露出來的成熟魅力。她和黃渤一起完成「點亮金雞」的儀式那一瞬間，呈現出「她的臉是天生屬於電影節」的氣場。

周冬雨。（視頻截圖）
周冬雨。（視頻截圖）
萬茜的 「泡麵頭」 造型。（取材自廈門廣電）
萬茜的 「泡麵頭」 造型。（取材自廈門廣電）
宋茜。（視頻截圖）
宋茜。（視頻截圖）

