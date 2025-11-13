五部熱播劇點評／「詭事錄」獲盛讚 「山河枕」開高走低

五部人氣陸劇出爐，圖為「唐朝詭事錄之長安」。（取材自豆瓣）

中國近期熱播的五部電視劇掀起觀劇熱潮，從古裝權謀到職場勁戰，各具風格。「搜狐」刊登劇評博主「圓頭講電影」點評觀影心得，並根據觀眾口碑與網路討論熱度排行，「唐朝詭事錄之長安」奪下第一名，而「山河枕」則因劇情崩壞墊底。

第五名「山河枕」由宋茜 、丁禹兮 與付辛博主演，原本因卡司吸睛而受矚目，但播出後劇情卻被批「情感線突兀、邏輯混亂」。觀眾指出男主出獄後行為不符常理、男女主感情線毫無鋪陳，甚至在喪事後出現不合時宜的曖昧鏡頭，讓人觀感不佳。博主直言：「還沒看的人千萬別踩雷。」

第四名「四喜」則由童瑤、蔣欣、黃明昊主演，以家庭倫理為主軸，融入喜劇與女性成長元素。該劇以細膩情感刻畫母女間的矛盾與包容，蔣欣與老戲骨的對戲備受好評。博主認為劇情兼具溫度與現實深度，沒有落入「雌競」俗套，是「冬日最適合配飯追的家庭劇」。

第三名「水龍吟」集結羅雲熙、肖順堯、敖子逸，以哲學、武俠與玄幻融合的劇本驚豔觀眾。劇情緊湊無冷場，特效與非遺美學兼具，演員群全員演技在線。博主讚嘆：「這部劇尊重觀眾智商，每集都有懸念與亮點，值得五星推薦！」

第二名「新聞女王2」由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅領銜，延續第一季的高節奏敘事，描繪新聞行業的權力角逐與人性灰度。劇評指出，第二季不僅放大媒體生態的殘酷現實，更展現時代轉型的震盪。佘詩曼再度詮釋Man姐角色，演技被讚「爐火純青」，黃宗澤的「笑面虎」表演更入骨到位，「一口氣看了8集，根本停不下來！」