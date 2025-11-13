李連杰移植武僧心臟？ 向太為好友闢謠：染髮視覺回春

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

「功夫皇帝」李連杰8月住院接受手術，當時面容憔悴令人擔心，不過近日他再度現身，不僅氣色紅潤，還手腳俐落大展拳腳功夫，與8月模樣完全判若兩人。不過他氣色回復有傳言是接受「換心」手術，對象為少林寺武增。但他事後也出面闢謠，好友向太更是在直播中曝光此事原委，稱李連杰是染頭髮「視覺回春」了。

向太在直播中提起好友李連杰的近況，對方近來回春遭指「換器官」的陰謀論，她為好友緩頰並解釋李連杰先前看起來憔悴，是因為不修邊幅、沒染頭髮，才會看起來相當蒼老，「現在修邊幅了，染頭髮了，看起來好多了」。

接著向太還偷爆料，李連杰每次打麻將時，只要一聽牌就會緊張到手抖，讓她笑說：「久了大家都知道他手一抖，就是聽牌了。」

不過，有關日前李連杰被指「回春有感」，一段「換心傳聞」卻在網路上瘋傳，指稱李連杰能恢復健康，是因接受了心臟移植手術，捐贈者更被影射為已故少林武僧秋風。

李連杰日前親上火線，闢謠「換器官」一說，他赤裸上半身面對鏡頭，胸口平整無疤痕，證明身上沒有任何動刀痕跡。同時李連杰也提醒所有人切勿以訛傳訛：「人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，老跟著別人的輿論跑，有點麻煩，雖然不認識這位朋友，也不希望用人家不幸的事情去炒作，有自己的獨立思考最重要」。

影片標題甚至寫著：「這是一個坦誠相待的周末」。

向太經常在直播中分享對時事的看法。（取材自小紅書）
向太經常在直播中分享對時事的看法。（取材自小紅書）
李連杰近日以紅潤氣色、俐落身手現身，引發「回春」熱議，甚至遭謠傳接受亡僧秋風心臟...
李連杰近日以紅潤氣色、俐落身手現身，引發「回春」熱議，甚至遭謠傳接受亡僧秋風心臟移植。對此，他的好友向太陳嵐出面揭內情。（取材自自李連杰小紅書）

李連杰 少林寺

