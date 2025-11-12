我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

觀影說劇／成龍化身老房東 「過家家」笑料滿屋

娛樂新聞組╱綜合報導
「過家家」講述了一群陌生人莫名成為一家人的故事。(取材自微博)
成龍、彭昱暢、張佳寧主演的電影「過家家」，近日官宣定檔，隨後，成龍在個人社交平台曬出海報，並寫道「聚在一起是緣分，進了一扇門，就是一家人」；彭昱暢則發文，「單槍匹馬闖天下，結緣亂入一個家。這個家，不簡單」。發文引起網友好奇與關注。

揚子晚報報導，電影「過家家」講述一群陌生人因機緣巧合而相聚相守的故事，故事從一場誤打誤撞的烏龍展開。遠離家鄉的租客鍾不凡(彭昱暢飾演)被老房東任繼青(成龍飾演)誤認成離家多年的兒子，囊中羞澀的鍾不凡不得不與漂泊的租客蘇曉月(張佳寧飾演)、斜槓中年房屋中介賈爺(潘斌龍飾演)、對任爹關懷備至的鄰居金珍姑(李萍飾演)相聚在同一屋檐下，他們組成的陌生家庭常常上演種種讓人啼笑皆非的趣事。

從「醉拳」到「新警察故事」、「捕風追影」，成龍用「動作」陪伴一代又一代觀眾，這次在電影「過家家」中，成龍顛覆以往角色，不再是「戰神」，而變成一位「老人家」，兩鬢斑白、滿眼皺紋的身軀下是蹣跚步伐。

在定檔預告中，成龍對彭昱暢展開高強度「望子成龍特訓模式」：清晨「掃腿回旋式」強制開機、清除「世俗雜念式」斷捨離、 開盲盒「殺馬特式」改頭換面、街頭「特種兵式」體能考驗，讓彭昱暢飾演的「兒子」鍾不凡全程開啟「受虐」模式。

除了「父子」倆火花四濺，其他家庭成員也各顯「戲精本色」，張佳寧飾演的保健品銷售蘇曉月，順水推舟變身「兒媳婦」似乎另有所圖；潘斌龍飾演的中介賈爺，裝腔作勢當「領導」，開口就是「遲到扣200塊」，盡顯草台底色；李萍飾演的鄰居金珍姑對任爹關懷備至，一聲「親家」藏著柔軟的真心。這群原本各懷心思的陌生人，在這場「過家家」中卻悄悄生出了意想不到的溫暖羈絆。

成龍 租客

