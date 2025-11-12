咳了2個月都沒好… 迪麗熱巴病情加重「取消夜戲拍攝」

我的頻道

娛樂新聞組╱綜合報導
迪麗熱巴感冒兩個月仍未痊癒，引發粉絲擔憂。(取材自微博)
大陸知名女星迪麗熱巴自9月起出現感冒不適症狀，咳嗽持續兩個月未痊癒，日前直播時鼻音明顯且頻繁咳嗽，據悉近期已因病情加重取消夜戲拍攝等工作，引發粉絲擔憂。

熱巴日前直播時，不但頻繁咳嗽、鼻音明顯，甚至咳到背部抖動，中斷直播互動，需工作人員輕拍背部才能緩解。相關畫面流出後，讓粉絲心疼不已，甚至劍指團隊冷血，「這麼嚴重都不讓她休息」。

對此，工作室對接帳號「小丸子電報機」發文回應，「近日收到對熱巴身體狀況的關心較多，已重點反饋並收到回覆如下：『早前已看過醫生，在照顧調理下目前逐步恢復中，請大家放心』。」

津雲新聞報導，自今年9月開始，迪麗熱巴就感覺身體不適，本以為只是小感冒，卻沒想到持續了兩個多月。這段期間她一直在咳嗽，吃藥也沒效果，可偏偏工作一個接一個。

日前有網友拍到迪麗熱巴在泉州拍戲，期間陰雨綿綿，冷風陣陣，身邊的工作人員都穿著夾克或長袖T恤，迪麗熱巴卻只穿著無袖裙子，且多次被目擊沒有助理及時遞上保暖衣物、熱水，讓她冷到「雙手抱臂蜷縮」。

過幾天，果然傳來迪麗熱巴病情加重，無奈只能取消夜戲的拍攝，部分積壓的工作也暫時取消。

有粉絲指出，迪麗熱巴近年除了公益年外幾乎全年無休，2025年從7月新劇宣傳至11月拍攝間隙休息不足兩周。而她的新劇「梟起青壤」已定檔11月22日，密集宣傳活動之下，恐影響復元。

據悉，迪麗熱巴2013年與嘉行傳媒簽約時含15年長約，2028年合同到期，但目前官方從未公開具體年限。迪麗熱巴的百科及公開資料仍標註其為嘉行旗下藝人。

迪麗熱巴

