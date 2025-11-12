唱了一輩子「上海灘」… 78歲原唱葉麗儀現身上海 宣布一個消息

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
「上海灘」78歲原唱葉麗儀現身上海。(取材自微博)
憑藉一曲「上海灘」紅遍華語樂壇的「殿堂級歌后」葉麗儀，近年長居澳洲，鮮少在香港及內地公開露面。近日，許久不見的葉麗儀現身上海，立刻引起網友熱議「終於現身上海」。據悉，葉麗儀已經78歲，但狀況極佳，被網友大讚「越老越優雅」。

香港01報導，葉麗儀的人生可謂「浪奔浪流」，她在1996年罹患乳癌，透過切除手術和電療後，成功戰勝病魔。不過，她之後因更年期腦內血清素失調引致抑鬱症，嚴重時更一度有自殺傾向，幸好治療後情緒漸漸穩定，走出抑鬱。

可惜好景不常，葉麗儀老公因脊椎退化，失去左腿功能必須坐輪椅度日，而剛出生一個月的孫子也被證實腦癌需開刀。多番打擊下，葉麗儀一家人如今在澳洲過生活，而她歷經劫難後也變得更通透。

她在受訪時表示，自己不太會去想負面的事，「遇到問題，我知道我應該面對、處理，然後精神沉浮自從容」。她說，如今的自己正處於「最好的時候」，「我唱得不多，但每次唱我都非常享受」。

據悉，葉麗儀曾透露，「上海灘」一曲讓她名利雙收，歌曲推出後第一張版稅支票，就足夠在當年買一層樓，更別提這首歌紅了這麼久。唱了一輩子「上海灘」的她，將於11月29日在上海舉行「感恩2025巡迴演唱會」。

她說， 「我每次唱『上海灘』，心裡都是感恩，一個藝人能夠有一首招牌歌，唱了45年還有那麼多人喜歡，真的是很幸運。」

