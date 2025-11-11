我的頻道

中國對美放寬稀土做半套？外媒爆北京將採新制 排除美軍供應商

簡單1招「借日圓換美元」報酬率打敗一票操作

「狂飆」男星救人收到「大愛無疆」錦旗 謙回：換誰都會這樣做

世界新聞網／輯
張頌文今年9月出席威尼斯影展拍照式。（新華社）
以電視劇「狂飆」走紅後的中國演員張頌文，近日熱血救人。10月30日凌晨1時許，韶關市沙洲尾一處路口電動車與共享單車相撞事故，電動車駕駛石先生當場暈倒，張頌文與市民及時伸出援手。

南方+報導，事發當晚，張頌文與髮小聚餐返程時，從後視鏡中發現路邊倒地的摩托車及受傷人員，立即停車返回查看：「好像有人被撞了，我們回去看看。」現場石先生俯臥在地，腿部被電動車壓住，身旁有血跡，數名圍觀市民報警處理。

「你們是不是出交通意外了？」張頌文上前詢問，在確認年輕人同為熱心市民後，便立刻蹲向傷者。

張頌文借用亮著燈的摩托車充當警示標識，協助抬起電動車，將石先生移至路邊安全地帶。隨後，他與髮小細心撿起石先生散落的瑪瑙手串並放回外套口袋。短短幾分鐘後，救護車和警車抵達現場。

張頌文事後表示：「這事太小了，換誰都會這樣做。不管誰倒在你面前，該幫就幫，該扶就扶。」他強調，本能驅使他無法袖手旁觀。

11月11日，石先生向媒體展示打算送給張頌文的錦旗，上頭寫著「生死瞬間施援手 大愛無疆鑄仁心」。石先生表示：「不管是誰幫了我，都該有顆感恩之心。他們在我危難時伸出援手，這份情誼我必須當面感謝，也想讓這份善意繼續傳遞下去。」

石先生為張頌文準備的錦旗。（取材自南方+微博）
