辛芷蕾經紀人擋簽名 網友批「敗好感」

娛樂新聞組／綜合報導
辛芷蕾人紅是非多，連幫粉絲簽名也能成話題。(取材自微博)

憑藉電影「日掛中天」奪下威尼斯影后的大陸女星辛芷蕾，可說人紅自然是非多，先是遭前經紀人梁婷發千字「忘本論」公開控訴，又被網友翻出批評對手演技、自封「國際巨星」等黑料。近日，辛芷蕾正為「日掛中天」四出宣傳，日前在一場活動上，她本來要幫粉絲簽名，卻被身旁經紀人出手隔開，相關話題引起關注。

香港01報導，有網友近日在社交平台分享片段，指在活動上苦等辛芷蕾一小時，並寫道「辛芷蕾也太有氣質了，等了一個小時值了」。從影片中可見，辛芷蕾在經紀人及工作人員陪同下離開活動場地，當時有粉絲手持宣傳海報索取簽名。辛芷蕾本已停下腳步並伸手接過海報及簽名筆，卻突然被身旁的經紀人出手隔開，並示意辛芷蕾繼續前行。

這一幕讓辛芷蕾當下十分尷尬，只能無奈地用眼神跟粉絲「抱歉」。

這段影片引起不少網友熱議，不少人狠批此舉「敗好感」，「她經紀人真的有點突然了，這動作不友好」、「有時候藝人沒飄，團隊的人先飄了」，更有人不滿表示，「就簽個名能怎麼樣？能耽誤多少時間？況且是宣傳海報」。

不過也有人為經紀人平反，認為這是其職責所在，「如果簽了一個後邊還有很多簽還是不簽，經紀人需要把控全局攔一下也沒錯」，相關話題引起熱議。

人紅是非多？辛芷蕾被經紀人阻止簽名 網轟「敗好感」
郝蕾諷「影后」靠運作 辛芷蕾6連問反擊 開撕火藥味濃
趙麗穎連包10場 挺辛芷蕾封后新片 配文 「支持大姐」
喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜

