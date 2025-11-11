談流量時代演員變「產品」 徐海喬釋放焦慮

徐海喬意識到，當今的演員不再僅僅是一個職業，更是一個需要面對市場檢驗的「產品」。(取材自微博)

從古裝劇中的實力演繹到「披荊斬棘」舞台上突破自我的表演，大陸男星徐海喬的演藝之路始終伴隨著「破圈」的渴望與「定型」的困擾；那些被貼上「古裝專業戶」標籤的角色、面對新興業態時的猶豫與堅守，共同勾勒出一位當代演員在流量時代的真實畫像。徐海喬日前受訪大談跨界挑戰，坦言當演員從「職業」到「產品」的身分轉變，讓他一度陷入深深的焦慮。

揚子晚報報導，在影視行業深耕多年，徐海喬親歷從傳統表演理念到流量時代的轉變，他意識到，當今的演員不再僅僅是一個職業，更是一個需要面對市場檢驗的「產品」，這是當下許多演員共同面臨的核心困境。

從前演員只需專注於角色創作，如今卻需要面對全方位的曝光與運營壓力。「我渴望流量接到更多角色，但又害怕它打擾我的生活。」在訪談中，他坦言這種矛盾心態曾讓他長期處於不平穩的狀態，直到近年才學會與之和平共處。

徐海喬以古裝劇見長，從「花千骨」的孟玄朗到「夢華錄」的歐陽旭，他塑造了一個個令人印象深刻的古裝形象，但他在節目中也表達對嘗試現代戲等其他類型角色的渴望。

面對行業新興的短劇與直播帶貨浪潮，徐海喬在在節目設置的模擬直播環節中，短短五分鐘就讓他感受到數據的壓力，最終選擇了「不要」。對短劇，他持謹慎態度：「如果是特別喜歡的題材和角色會要，但擔心快節奏的表演方式與自己一直以來習慣思考的風格不符」。為了演員事業，他也畫清了底線：願意拍生活Vlog、降低片酬、演邊緣角色，甚至為角色增肥50斤，但「不能以生命為代價」。