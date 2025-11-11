黃楊鈿甜復出試水？天價耳環風波後首曬照

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
黃楊鈿甜曬出秋日寫真，被解讀為復出試水。(取材自微博)
有著「小趙麗穎」之稱的大陸女星黃楊鈿甜，今年5月間爆出天價耳環事件，沉寂了多個月；近日，她在社交平台曬出一組秋日寫真，這是她在風波後首度主動更新動態，不少粉絲感嘆「別來無恙」，也有不少人猜測，此舉為復出試水信號。

今年5月間，黃楊鈿甜曬出自拍照，卻被發現疑似戴著要價230萬元人民幣的珠寶耳環炫富，驚動官方調查她的家庭背景，雖然最後證明耳環不是真品，但仍讓她形象重損，演藝事業幾乎停擺。

近日，黃楊鈿甜在社交平台發布一組秋日寫真，配文「秋葉」，照片中可見，她身穿灰色毛衣、頭頂落葉，妝容淡雅、神態自若，背景為金秋自然景觀。據悉，這是她自「天價耳環」風波後首次主動更新動態，距離上次更新已間隔半年。

看到黃楊鈿甜新動態，不少粉絲歡迎她的回歸，「好久不見，我們的想念像秋天的落葉積了一層又一層」、「寶寶我們一直在」、「敲碗新劇」；但也有人酸她「不如跟虞書欣坐一桌」、「還是有背景的好」、「又在試水」，甚至直接表態「抵制劣跡藝人」。

據悉，黃楊鈿甜目前有三部劇待播，包括「冰湖重生」、「人魚」、「山河表里」。目前，「冰湖重生」和「人魚」已正式列入騰訊視頻2025-2026年度大劇片單，正處於預熱階段，平台已上線預告並開放用戶預約觀看，但具體播出日期尚未公布。

