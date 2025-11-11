被野生捕獲澳洲甜蜜度假 何超蓮、竇驍破婚變傳言

竇驍、何超蓮婚變謠言滿天飛。(取材自微博)

賭王千金何超蓮與大陸男星竇驍，前年4月才在峇里島舉行完世紀婚禮，誰知婚後不斷傳出婚變。近日，有網友在澳洲 偶遇兩人打扮休閒，一旁還擺放著衝浪板，全程有說有笑，互動自然，被解讀「用實際行動打破離婚傳言」。

香港 01報導，夫妻倆眼見謠言滿天飛，前不久終於罕見發聲明反擊。竇驍發文，「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得愈來愈離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠」。

何超蓮則轉發並表示，「感謝所有善意關心我們的朋友，也理解大家的好奇。但我們始終認為，感情的穩固與否，毋須通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。在此也呼籲大家，停止傳播不實訊息。」

近日，兩人被網友「野生捕獲」在澳洲高調度假。據目擊網友表示，他們當時正在衝浪，何超蓮穿著衝浪服，竇驍則是T恤配長褲。

網友還說，何超蓮準備下水時，竇驍化身「操心老公」，反覆叮囑衝浪技巧和安全事項，更是全程站在岸邊緊盯，關心不言而喻。

此外，也有網友在歌劇院遇到他倆，「兩人全程手牽手，有說有笑超級甜蜜」。