看謝霆鋒演唱會「附贈」陳偉霆… 兩個帥哥讓全場觀眾HIGH爆

娛樂新聞組／即時報導
謝霆鋒演唱會吸引大批歌迷捧場。(取材自微博)
謝霆鋒演唱會吸引大批歌迷捧場。(取材自微博)

39歲港星陳偉霆可說愛情、事業兩得意，早前他宣布與內地名模何穗誕下兩人愛情結晶，升格當爸爸，演藝事業亦發展順利，剛播畢的「許我耀眼」讓他人氣再漲一波。近日，他的同門師兄謝霆鋒來到蘇州開唱，陳偉霆亦現身捧場，沒想到引發轟動，不少觀眾對「聽謝霆鋒演唱會『附贈』陳偉霆」相當滿意。

香港01報導，人氣爆棚的陳偉霆一現身演唱會包廂即成為全場焦點。當晚，他穿著一件簡約高領上衣，外搭咖啡色襯衫，低調卻依然星味十足。初為人父的他，明顯人逢喜事精神爽，全程滿臉笑容，並親切地向觀眾揮手致意。

現場觀眾紛紛舉起手機拍攝，意外「搶走」了台上主角謝霆鋒的鏡頭。面對突如其來的關注，陳偉霆「識相」地一方面回應大家熱情，另一方面則用手指向舞台，並向大家喊「看他別看我」。陳偉霆看到興起，更與霍汶希一起跳唱「活著 VIVA」，非常投入。

不少網友大讚陳偉霆帥氣逼人，狀態大勇，「好帥呀陳偉霆」、「死亡角度都那麼帥」、「笑死，都在看陳偉霆」，更有不少在場觀眾興奮表示，「一張門票見到兩位帥哥，真的賺到了」、「謝霆鋒我笑納了，陳偉霆我也笑納了」。

據悉，陳偉霆與謝霆鋒有過多次合作，私下交情相當不錯。陳偉霆曾在綜藝「一起路營吧」中憶述，以前與謝霆鋒拍戲時曾被提點專注力秘訣，「他問我要不要學詠春拳，然後他帶我去一個公園，找了一個椅子坐在旁邊，他叫我站在中間打詠春拳」。

當時，謝霆鋒坐在一旁為陳偉霆加油，慢慢地，圍觀的人愈來愈多，令陳偉霆一頭霧水，甚至有點生氣。之後謝霆鋒向陳偉霆解釋這樣做的原因是讓他「學會屏蔽」，「其他人說什麼，你不要聽，不要理，專注在自己的世界裡」。

陳偉霆坦言，「從前很在意別人怎麼看我，為什麼你又誤會我了，為什麼你又這樣寫我了，但是經歷過那段時間，讓我學會屏蔽」。

陳偉霆帥氣現身謝霆鋒蘇州站巡演。(取材自微博)
陳偉霆帥氣現身謝霆鋒蘇州站巡演。(取材自微博)

謝霆鋒 咖啡 香港

