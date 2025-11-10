李心潔開畫展 梁詠琪力挺一口氣買了4幅作品

梁詠琪（左）以行動支持李心潔。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

「金馬影后」李心潔近年除了演藝事業外，也專注於繪畫創作，7日她以畫家身分帶著個人畫展「糖不甩 Childtopia」，在香港 新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展。除了知名導演林奕華、恩師張艾嘉 都到場外，好姐妹GIGI梁詠琪更一口氣下單4幅畫作，以行動來支持好姐妹。

李心潔分享，「糖不甩 Childtopia」的靈感源自香港傳統甜點「糖不甩」，象徵童年的甜美與圓滿。她希望透過畫筆傳遞那份單純的幸福與被治癒感受，「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式」。

她也提到創作「白糖糕」這幅畫時，腦海中浮現一位愛海的男孩：「他游著游著，就變成了一條魚。」沒想到這幅作品也是梁詠琪一眼相中的畫作，兩人心有靈犀的默契讓李心潔感動不已。