李心潔開畫展 梁詠琪力挺一口氣買了4幅作品

記者許晉榮／即時報導
梁詠琪（左）以行動支持李心潔。（圖／13a New Street Art Gallery提供）
梁詠琪（左）以行動支持李心潔。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

「金馬影后」李心潔近年除了演藝事業外，也專注於繪畫創作，7日她以畫家身分帶著個人畫展「糖不甩 Childtopia」，在香港新興藝廊13a New Street Art Gallery盛大開展。除了知名導演林奕華、恩師張艾嘉都到場外，好姐妹GIGI梁詠琪更一口氣下單4幅畫作，以行動來支持好姐妹。

李心潔分享，「糖不甩 Childtopia」的靈感源自香港傳統甜點「糖不甩」，象徵童年的甜美與圓滿。她希望透過畫筆傳遞那份單純的幸福與被治癒感受，「觀眾或許最初是透過音樂認識我，通過電影更了解我，但唯有繪畫，能讓人看到我最真實的一面。作為演員，鏡頭前的我必須塑造角色，然而在畫布前，我才能完全放下表演的意識，專注感受當下、感受自己。那是一種回到內心、最純粹表達自我的方式」。

她也提到創作「白糖糕」這幅畫時，腦海中浮現一位愛海的男孩：「他游著游著，就變成了一條魚。」沒想到這幅作品也是梁詠琪一眼相中的畫作，兩人心有靈犀的默契讓李心潔感動不已。

李心潔也坦言，繪畫對她而言是一種回歸初心的力量，「從鏡頭到畫布，我在尋找一個能讓自己安靜呼吸的地方。」

李心潔（左）與林海峰在畫展中合影。（圖／13a New Street Art G...
李心潔（左）與林海峰在畫展中合影。（圖／13a New Street Art Gallery提供）
李心潔舉辦個人畫展。（圖／13a New Street Art Gallery提...
李心潔舉辦個人畫展。（圖／13a New Street Art Gallery提供）
文念中（左起）、梁詠琪、張艾嘉、李心潔及袁澧林一起在畫展中合影。（圖／13a N...
文念中（左起）、梁詠琪、張艾嘉、李心潔及袁澧林一起在畫展中合影。（圖／13a New Street Art Gallery提供）
李心潔開心與作品合照。（圖／13a New Street Art Gallery...
李心潔開心與作品合照。（圖／13a New Street Art Gallery提供）
李心潔（右）與知名導演林奕華共同探討藝術世界與情感核心。（圖／13a New S...
李心潔（右）與知名導演林奕華共同探討藝術世界與情感核心。（圖／13a New Street Art Gallery提供）

香港 張艾嘉

