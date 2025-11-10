我的頻道

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

虞書欣無視泰國喪 穿亮色禮服宣傳新劇 網轟：不尊重

娛樂新聞組／綜合報導
虞書欣在泰國出席活動時穿了一襲亮藍色禮服，引發爭議。（取材自微博）
大陸女星虞書欣前段時間風波不斷，先是家族被爆放高利貸、官商勾結等爭議，接著她又被指控霸凌，形象大傷。一度神隱兩個月，連主演的新劇「一念江南」都傳出停拍。近來因為新歌上線、且新劇「雙軌」也即將播出，虞書欣才重新現身公開活動。

噓！星聞報導，虞書欣近日在泰國以平台代言人身分出席海外分享會活動，替新劇「雙軌」宣傳。去年她為此劇曾在泰國拍攝取景遇上強震，如今再度回到當地，卻因服裝與互動方式掀起新一波爭議。

因為泰國王太后詩麗吉於10月24日過世，目前全泰國正處於30天哀悼期，當地的娛樂活動雖仍可照常舉行，但參加活動的人員都盡量穿黑色、素色的服裝。不過虞書欣現身泰國活動時，卻身穿閃亮藍色禮服登台，被當地網友痛批「不尊重」、「不合時宜」。

雖然虞書欣當場用泰語自我介紹，並清唱一小段泰語歌曲，展現誠意，不過網友還是拿她與「宿敵」趙露思相比。趙露思2年前到泰國參加另一平台活動時，準備了長達5分鐘的泰語與粉絲交流，被盛讚真誠、貼心，反觀虞書欣則認為她是「敷衍式」互動，酸「資本大小姐架子沒變」。

甚至有泰國網友翻出她早年言論，如疫情時稱「幸運」、泰國地震時關聯新劇宣傳等，加劇輿論反感聲浪。

此外，參加直播期間，虞書欣遭大量泰國網友刷屏「Bully girl」（霸凌女），抵制其登台，並翻出其家族企業爭議、欺凌指控等舊聞，甚至有網友要求她「退出娛樂圈」。

泰國 虞書欣 趙露思

