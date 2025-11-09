我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

台女星揭真實面目：後媽馬筱梅視大S兒女如己出

記者趙大智／綜合報導
有網友今年稍早在北京偶遇馬筱梅(左)和玥兒(右)。（取材自小紅書）
有網友今年稍早在北京偶遇馬筱梅(左)和玥兒(右)。（取材自小紅書）

39歲台灣女星許蓁蓁近日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作競票義賣活動，她與汪小菲老婆馬筱梅（Mandy）相熟，聊到近況，今年大S女兒玥兒11歲生日，Mandy還包下珍珠畫室辦趴，後媽是否難為？許蓁蓁說：「Mandy對小孩很好耶，從沒抱怨過，真心當自己孩子。」

許蓁蓁（左起）、楊月娥、周宇柔、張洛君。（記者林士傑／攝影）
許蓁蓁（左起）、楊月娥、周宇柔、張洛君。（記者林士傑／攝影）

許蓁蓁是珠珠畫室老闆，Mandy在她的畫室學畫多年，結為好友。許蓁蓁形容「她很義氣，個性很man，是一個直率的朋友」，在Mandy跟汪小菲交往時就知道，兩人婚姻十分幸福美滿。

許蓁蓁用「巨忙」形容Mandy，指她活動代言超多，對大S兒女也視如己出。那兒女有把Mandy當媽？許蓁蓁透露今年5月玥兒生日，Mandy在珍珠畫室辦生日趴，認為他們關係滿好，雖然自己跟玥兒接觸時間不太多，但真的是個很乖的女孩。

許蓁蓁坦言自己容易講錯話，跟Mandy相處起來較輕鬆，認為她在媒體上的表現，「跟我認識的沒有差太多」，也覺得汪小菲「就是好人」。

去年10月許蓁蓁雙喜臨門，與從事室內設計的Stanly先有後婚，女兒「小珍珠」目前七個月大，170公分的她在三個月內從62公斤瘦到50公斤。許蓁蓁自認晚婚晚生滿好的，重點在於老公「聽我的」，有一方包容很重要。

那老公會管交友狀況嗎，許蓁蓁搖頭：「他完全不管我，跟異性朋友出去也可以，百分百信任，我還希望他多管管我。」兩人剛結婚時，老公交出經濟大權，還曾說要把房子過戶給她，但她反而要他去看一下稅金，「就算沒收下也會心存感激」。

汪小菲 大S

上一則

曾被富商男友拒婚如「行屍走肉」 李若彤分享抗抑鬱法

下一則

全智賢自曝相親結婚 對老公崔俊赫一見鍾情

延伸閱讀

曾被富商男友拒婚如「行屍走肉」 李若彤分享抗抑鬱法

曾被富商男友拒婚如「行屍走肉」 李若彤分享抗抑鬱法
全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情

全智賢自曝相親結婚「聽說他很帥」對老公崔俊赫一見鍾情
劉德華遇瘋狂粉絲騷擾 劉嘉玲：躲床底偷看 天王嚇壞留陰影

劉德華遇瘋狂粉絲騷擾 劉嘉玲：躲床底偷看 天王嚇壞留陰影
大S兒女與馬筱梅互動曝光 閨密許蓁蓁揭後媽真實面目

大S兒女與馬筱梅互動曝光 閨密許蓁蓁揭後媽真實面目

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入