台女星揭真實面目：後媽馬筱梅視大S兒女如己出

有網友今年稍早在北京偶遇馬筱梅(左)和玥兒(右)。（取材自小紅書）

39歲台灣女星許蓁蓁近日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作競票義賣活動，她與汪小菲 老婆馬筱梅（Mandy）相熟，聊到近況，今年大S 女兒玥兒11歲生日，Mandy還包下珍珠畫室辦趴，後媽是否難為？許蓁蓁說：「Mandy對小孩很好耶，從沒抱怨過，真心當自己孩子。」

許蓁蓁（左起）、楊月娥、周宇柔、張洛君。（記者林士傑／攝影）

許蓁蓁是珠珠畫室老闆，Mandy在她的畫室學畫多年，結為好友。許蓁蓁形容「她很義氣，個性很man，是一個直率的朋友」，在Mandy跟汪小菲交往時就知道，兩人婚姻十分幸福美滿。

許蓁蓁用「巨忙」形容Mandy，指她活動代言超多，對大S兒女也視如己出。那兒女有把Mandy當媽？許蓁蓁透露今年5月玥兒生日，Mandy在珍珠畫室辦生日趴，認為他們關係滿好，雖然自己跟玥兒接觸時間不太多，但真的是個很乖的女孩。

許蓁蓁坦言自己容易講錯話，跟Mandy相處起來較輕鬆，認為她在媒體上的表現，「跟我認識的沒有差太多」，也覺得汪小菲「就是好人」。

去年10月許蓁蓁雙喜臨門，與從事室內設計的Stanly先有後婚，女兒「小珍珠」目前七個月大，170公分的她在三個月內從62公斤瘦到50公斤。許蓁蓁自認晚婚晚生滿好的，重點在於老公「聽我的」，有一方包容很重要。

那老公會管交友狀況嗎，許蓁蓁搖頭：「他完全不管我，跟異性朋友出去也可以，百分百信任，我還希望他多管管我。」兩人剛結婚時，老公交出經濟大權，還曾說要把房子過戶給她，但她反而要他去看一下稅金，「就算沒收下也會心存感激」。