成立新工作室…趙露思生日派對哭慘了「以為再做不了演員」

趙露思歡慶27歲生日，連換多套華服。（取材自微博）

大陸女星趙露思 日前歡慶27歲生日，生日前夕舉辦大型粉絲生日音樂派對，她連換超多套華服，美出新高度。趙露思更在舞台上激動落淚，哭到泣不成聲。她說：「兩個月前我真的覺得我做不了演員，如今我站在這裡，我是開心的。因為之前太難了，因為你們在，讓我覺得生病也沒什麼，因為我還可以做我自己想做的事情。」

紅星新聞報導，在演出中，趙露思數次流淚，多次感謝粉絲的不離不棄，感謝親朋好友在艱難時的支持，也感謝「許我耀眼」的熱播給她了第二次生命。在音樂會上，趙露思並宣布已成立新的個人工作室，即將開啟事業新篇章。

趙露思在演唱會上數度激動落淚。（取材自紅星新聞）

據悉，這場音樂會不對外售票，5000張門票全數以答題通關、0元人民幣預約的形式發放。有趣的是，趙露思本人曾曬過一張截圖，她答題沒有通關。在音樂會上，她自己也笑著說，題目確實太難了：「我差點都來不了。」

音樂會上，趙露思唱了不少自己的歌，如剛發布不久的「Black Veil Bride」「Don't Wanna Know」等。在演唱「全是愛」時，還用成都話來了一段rap。

整場演出，趙露思多次流淚，哽咽感謝「可露麗」（趙露思粉絲暱稱）一路以來的堅定陪伴。她動情表示，自己休息了近一年，「我才發現自己真的非常需要你們。」並感嘆：「你們的愛太了不起了！」她坦言，在音樂會籌備期間曾真正體會這一點。

當晚，除了眾多粉絲來到現場，趙露思還邀請好友曾黎、銀河酷娛創始人李煒及「許我耀眼」導演陳暢以及製片人等來到現場。

趙露思早前與前經紀公司銀河酷娛鬧翻，爆出遭對方壓榨、霸凌甚至動粗的傳聞，雙方關係一度降至冰點。