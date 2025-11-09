我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

曾被富商男友拒婚如「行屍走肉」 李若彤分享抗抑鬱法

娛樂新聞組／綜合報導
李若彤曾受情傷，一度抑鬱。(取材自微博)
李若彤曾受情傷，一度抑鬱。(取材自微博)

有「最美小龍女」封號的香港女星李若彤雖然已經59歲，但樣貌和身材堪稱凍齡。其實，條件優越的李若彤也曾受過情傷，她2008年與交往10年的富商男友郭應泉分手，2009年抑鬱症病發，猶如「行屍走肉」。近日，她以自身經歷與網民分享對抗抑鬱症的方法。

香港01報導，李若彤表示，收到不少網友留言反映情緒問題，希望她分享個人經驗。李若彤稱，情緒低落時只會想起媽媽，「當我非常低落時，馬上想到我媽媽，萬一我做了什麼錯事，我的媽媽、我最愛的人應該會承受不了。於是提醒自己，趕緊從那個洞洞、深淵跳出來。」

據悉，李若彤曾在1998年與富商男友郭應泉交往，由於郭不希望她繼續演戲，於是她為愛退出演藝圈。兩人交往期間，郭應泉一度陷入財務危機，李若彤不離不棄，拚命賺錢替他還債。怎料之後因郭應泉不願結婚，兩人在2008年分手。

這段戀情讓李若彤深受打擊，導致2009年抑鬱症病發，她曾公開表示，「一個禮拜不出門是常有的事，待在家裡不刷牙、不洗澡、不梳頭，甚至不會覺得這樣的自己很邋遢」，還曾「一口氣吞下兩整條瑞士卷」，最後又全嘔吐出來，然後坐在馬桶前面大哭。她說，當時除了基本維生的、喝和睡，呼吸也只不過是「被迫」的求生存。

李若彤又提到，「當年爸爸走的時候，有一段時間我也很內疚，把責任推給我自己。」說到此時，李若彤忍不住哽咽落淚。李若彤指自己也是一步一步走來，鼓勵大家不要放棄。

最後，她不再封閉自己，憑藉社交與家人一起爬山、飲茶，還去健身，漸漸走出情緒低谷。

香港 瑞士

上一則

觀影說劇／「新聞女王2」佘詩曼回歸 馬國明「領盒飯」

下一則

老戲骨死訊藏5年 「唐伯虎點秋香」凌漢驚傳過世

延伸閱讀

「最美小龍女」曾被富商男友拒婚？ 李若彤分享對抗抑鬱症方法

「最美小龍女」曾被富商男友拒婚？ 李若彤分享對抗抑鬱症方法
百公斤純金馬桶雕塑被命名「美國」 蘇富比拍賣 起價千萬元

百公斤純金馬桶雕塑被命名「美國」 蘇富比拍賣 起價千萬元
「華裔美女」設陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產恐淪街頭

「華裔美女」設陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產恐淪街頭
華女溫柔陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產

華女溫柔陷阱 7旬富商被騙傾家蕩產

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？