中國網友瘋傳「吳亦凡死在獄中」未獲官方證實

社群平台近日傳出藝人吳亦凡死訊，但相關消息尚未獲得證實。圖為吳亦凡早前主演的影視作品劇照。（取材自微博）

男星吳亦凡 2021年因性侵案遭判刑13年入獄服刑後，近日再度登上輿論風口。中國社群平台盛傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，但此一消息尚未得到證實。不少中國網友紛紛在微博 、小紅書 發文，盼能得到官方明確說明，也有不少網友表示「吳亦凡死訊」是假新聞。

本報記者實際在微博上搜索關於「吳亦凡死訊」的相關關鍵詞，可以見到多為11月1日的相關討論，多為標註「＃吳亦凡去世」的標籤。值得注意的是，微博湧入大量認證帳號或營銷號也發布此一消息，表述多為「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容。

部分用戶則提及「保外就醫」、「監獄爭執」等細節，惟均未提供具體訊息來源或證據，讓外界質疑此一訊息的真實性。

對於近日傳出吳亦凡死訊，目前仍無可靠的官方訊息證實真偽，中國部分媒體也提醒網友「切勿散播未經證實的消息」，並強調散布謠言恐將觸法。有部分媒體報導，中國娛樂搏主爆料稱，吳亦凡因「長期拒絕進食」，導致身體衰弱，不治身亡。

曾經是韓團EXO成員之一的吳亦凡，於2014年退出後，返回中國發展，一度成為「頂流明星」。然2021年，吳亦凡遭中國網紅都美竹揭發其涉嫌以「選女主角」為名誘騙女性並性侵，甚至涉及未成年少女，引起輿論譁然。

後經中國法院審理，吳亦凡因涉嫌強姦、聚眾淫亂罪，最終被判13年有期徒刑，附加期滿後將驅逐出境。吳亦凡雖已入獄逾四年，但關於他的各種傳聞仍不時出現。