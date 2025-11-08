我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

趙露思生日會宣布成立新工作室：以為再也沒法當演員

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思歡慶27歲生日，連換多套華服。(取材自微博)
趙露思歡慶27歲生日，連換多套華服。(取材自微博)

中國女星趙露思9日歡慶27歲生日，生日前夕舉辦大型粉絲生日音樂派對，她連換超多套華服，美出新高度。趙露思更在舞台上激動落淚，哭到泣不成聲，她說：「兩個月前我真的覺得我做不了演員，如今我站在這裡，我是開心的，因為之前太難了，因為你們在，讓我覺得生病也沒什麼，因為我還可以做我自己想做的事情。」

生日前夕她的個人工作室則在微博發出一則耐人尋味的貼文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」簡短一句話立刻在網路上掀起熱議。9日，趙露思在生日會上宣布成立新工作室、加入新公司，她還哭著表示兩個月前以為自己再也沒有辦法當演員了，「太難太難了」。

趙露思過去與前經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，爆出遭對方壓榨、霸凌甚至動粗的傳聞，雙方關係一度降至冰點。如今工作室的貼文被視為她與舊東家的爭議已告一段落，並準備迎接新階段。不少粉絲與網友推測，她可能將簽入「虎鯨文娛」，而趙露思對這項傳聞未急著否認，與以往傳出加入「天浩盛世」時迅速闢謠的態度大不相同，讓人懷疑這次的「沉默」其實是一種默認。

貼文中，趙露思工作室寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」語氣充滿感性與儀式感，似乎象徵她的事業邁向新起點。文中還附上她主演的熱播劇「許我耀眼」花絮片段，指劇中角色「許妍」在迷惘與挫折中勇敢重新出發，正如趙露思本人此刻的狀態一樣，展現她身為演員的堅持與蛻變。

憑藉「傳聞中的陳芊芊」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇走紅的趙露思，近年在戲劇與商業代言上表現亮眼。即使在與公司鬧翻後，她的品牌活動依舊人氣爆棚，甚至一度造成商場人潮過多、活動被迫喊停。粉絲們也紛紛湧入留言區送上祝福：「新開始、新氣象，期待妳的下一部代表作」。

趙露思 微博

上一則

日導藤井道人曝和許光漢私交 爆料岡田准一敬業但幼稚

下一則

「鷹眼」傑瑞米雷納遭中國女友控訴：性騷、發送大量不雅照

延伸閱讀

客串「許我耀眼」 安唯綾談趙露思：瘦到只有我一半

客串「許我耀眼」 安唯綾談趙露思：瘦到只有我一半
趙露思、虞書欣同發新歌 她成績亮眼、她被抓包翻唱

趙露思、虞書欣同發新歌 她成績亮眼、她被抓包翻唱
趙露思找到新東家 4億元分手費不用付 還有兩部戲等著拍

趙露思找到新東家 4億元分手費不用付 還有兩部戲等著拍
「分手」免付4億違約金？趙露思傳簽約新東家 新劇都安排好了

「分手」免付4億違約金？趙露思傳簽約新東家 新劇都安排好了

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？