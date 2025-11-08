趙露思生日會宣布成立新工作室：以為再也沒法當演員

趙露思歡慶27歲生日，連換多套華服。(取材自微博)

中國女星趙露思 9日歡慶27歲生日，生日前夕舉辦大型粉絲生日音樂派對，她連換超多套華服，美出新高度。趙露思更在舞台上激動落淚，哭到泣不成聲，她說：「兩個月前我真的覺得我做不了演員，如今我站在這裡，我是開心的，因為之前太難了，因為你們在，讓我覺得生病也沒什麼，因為我還可以做我自己想做的事情。」

生日前夕她的個人工作室則在微博 發出一則耐人尋味的貼文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」簡短一句話立刻在網路上掀起熱議。9日，趙露思在生日會上宣布成立新工作室、加入新公司，她還哭著表示兩個月前以為自己再也沒有辦法當演員了，「太難太難了」。

趙露思過去與前經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，爆出遭對方壓榨、霸凌甚至動粗的傳聞，雙方關係一度降至冰點。如今工作室的貼文被視為她與舊東家的爭議已告一段落，並準備迎接新階段。不少粉絲與網友推測，她可能將簽入「虎鯨文娛」，而趙露思對這項傳聞未急著否認，與以往傳出加入「天浩盛世」時迅速闢謠的態度大不相同，讓人懷疑這次的「沉默」其實是一種默認。

貼文中，趙露思工作室寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」語氣充滿感性與儀式感，似乎象徵她的事業邁向新起點。文中還附上她主演的熱播劇「許我耀眼」花絮片段，指劇中角色「許妍」在迷惘與挫折中勇敢重新出發，正如趙露思本人此刻的狀態一樣，展現她身為演員的堅持與蛻變。

憑藉「傳聞中的陳芊芊」、「星漢燦爛」、「偷偷藏不住」等劇走紅的趙露思，近年在戲劇與商業代言上表現亮眼。即使在與公司鬧翻後，她的品牌活動依舊人氣爆棚，甚至一度造成商場人潮過多、活動被迫喊停。粉絲們也紛紛湧入留言區送上祝福：「新開始、新氣象，期待妳的下一部代表作」。