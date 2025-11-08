客串「許我耀眼」 安唯綾談趙露思：瘦到只有我一半

安唯綾還是很想接台劇。（記者林士傑／攝影）

台灣女星安唯綾曾與徐佳瑩在「超級星光大道」PK，演過「王子看見二公主」等偶像劇，曾以客台「明天一起去樂園」入圍金鐘獎女配角，她與導演老公于中中結婚4年育有1子，最新作品是在陸劇「許我耀眼」飾演媒體女強人，剛巧捲入于朦朧 案的范世錡演她弟弟，該劇女主角則是鬧出合約糾紛的趙露思 。

安唯綾說，「許我耀眼」是去年9月拍的，她只客串2天戲，跟范世錡只交手幾場戲，且當時于朦朧尚未出事；倒是趙露思給她極佳印象，「只要她在，劇組氣氛都很好，她EQ高、反應快」，導演老公也很想合作。

安唯綾身高170公分，體重50公斤，但自從去大陸拍戲，就發現自己是胖子，她側身比畫：「趙露思大概只有我的一半！」根本網路資料，趙露思身高161公分，體重39到42公斤，的確很瘦。至於趙的合約糾紛，安唯綾未加評論。

安唯綾早年曾跟修杰楷 同門，近期正跟賈靜雯合作新戲「紫色大麗花」，，但她未多談細節，只說前一天有在片場跟賈靜雯小聊兒女的教育，至於昔日師兄修杰楷涉閃兵，但並未關心他，只讚「相信修哥是個很負責任的人」。

日前帶著兒子「小魚堡」搭機返台，原本要降落松山機場，卻在空中盤旋半小時，後來改在桃機降落，又飛回松機，前後坐了快5小時，兒子雖未哭鬧，卻嚷著要下飛機，讓她有點心疼。安唯綾原本誤以為是她搭的班機爆胎，後來才知地勤給接機的家人錯誤訊息，原來是另一架醫療專機爆胎，才會影響部分航班。