「西遊記」沙僧劉大剛病逝 40年來該劇多位演員離世

劉大剛和他的沙僧形象。（取材自澎湃新聞）

著名表演藝術家、「西遊記續集」沙僧扮演者劉大剛，昨由家屬宣布已於今年11月3日在北京病逝，享年78歲。劉大剛的家人低調處理喪事，劉大剛遺體火化並下葬後才公開。多位藝人和網友們紛紛發文悼念。至此，「西遊記」中的兩位沙僧扮演者均離世，另一位是2009年去世的閆懷禮，劉大剛因在1998年代替閆懷禮出演沙僧而為人熟知。央視「西遊記」開播近40年已有數位劇中演員過世，讓網友們懷念不已。

據澎湃新聞報導，11月7日，戲曲演員劉冰在社交媒體上透露：「著名表演藝術家『西遊記』沙僧扮演者劉大剛先生，於2025年11月3日在京病逝。」劉大剛的家人表示遵從逝者遺願，喪事從簡。86版「西遊記」豬八戒扮演者馬德華昨表示，劉大剛的兒子告訴他，劉大剛已經火化並下葬，朋友逝世讓他心情一時間難以平靜，「唯一想說的就是，活著的人，好好保重」。

劉大剛生於1947年，原來是中國京劇 院的演員，國家一級演員，參演過「三國演義」、「宰相劉羅鍋」、「西遊記續集」、「倚天屠龍記之魔教教主」等影視作品，1998年替代國家一級演員閆懷禮出演「西遊記續集」中沙僧一角為觀眾熟知，閆懷禮已於2009年因肺部感染去世，享年73歲。

當時，「西遊記續集」由央視、中國電視劇製作中心聯合製作，由楊潔執導，六小齡童、徐少華、遲重瑞、崔景富、劉大剛領銜主演，它補充了86版「西遊記」中缺少的部分，而且戰鬥場面更加華麗，人物形象更加生動、飽滿，為「西遊記」畫上了圓滿的句號。該劇於2000年2月8日首播，全國收視率達30%。

劉大剛在劇中扮相。（取材自紅星新聞）

「西遊記」開播至今近40年，已有數位劇中演員離世。如來佛飾演者朱龍廣今年8月在北京因病逝世，享年86歲；飾演20多個角色的葉以萌於今年6月因病離世，享年80歲；2000年7月，飾演車遲國王后的趙麗蓉因病去世，享年72歲；2017年4月，導演楊潔因病去世，享年88歲；2021年9，太乙天尊扮演者朱秉謙因病去世，享年88歲；2021年10月，辟寒大王扮演者陳大中病故，享年71歲；2022年10月，白骨精老婦扮演者劉惠明病逝；2023年2月，副導演任鳳坡因病去世。「彌勒佛」鐵牛、「玉皇大帝」章玉善、「黃眉老怪」曹鐸等人也都離開了人世。

劉大剛離世消息昨登上微博 熱搜，粉絲和網友紛紛發文悼念，許多網友在劉大剛過世後才知沙僧有兩位，「我天，我一直以為是一個人呢」，「原來86版和99版不一樣」，「閆懷禮當時年齡大了，無法拍攝續集，就換人了」，「不會吧，兩個沙僧都走了」，「以前閆懷禮病故還有劉大剛可以頂上，現在又有誰人？」。