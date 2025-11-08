吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

男神吳彥祖日前在社群平台曬出與妻子Lisa的合照，兩人於美國SEMA車展首度共同工作，這是他們時隔23年再度合作，畫面一出立刻掀起熱議，網友直呼：「被甜到了」。另有網友驚訝的表示，「Lisa的髮際線未免也太高了，乍一看還以為是光頭帶著假髮」，也有人指Lisa變得男相，好像戴了假髮的吳彥祖。但也有粉絲認為「夫妻倆的五官愈長愈像，大帥哥不在乎另一半的容顏老去，是真愛。」

綜合媒體報導，照片中夫妻倆笑容自然、氣氛融洽，不少留言稱讚「夫妻臉超明顯」，也有網友認為Lisa狀態真實自然，最迷人的就是這份自在。吳彥祖也感性寫下：「我們的第一份工作是在香港 拍攝雜誌的封面，當時我們秘密交往。」由於那年代狗仔猖狂，兩人將戀情隱瞞一年多…如今夫妻倆可以大方並肩工作，他感覺「太棒了」。