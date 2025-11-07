范冰冰稱5年無戲可演「因禍得福」吐心聲：關關難過關關過…

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
范冰冰曬了一張以手遮眼的照片。(取材自微博)
范冰冰曬了一張以手遮眼的照片。(取材自微博)

44歲大陸女星范冰冰2018年捲入陰陽合同逃稅風波，被封殺至今。近年她積極向海外發展，不久前憑藉馬來西亞導演張吉安執導的「地母」角逐各大影展影后。近日，一向霸氣的范冰冰突然在社交網吐露心聲，「七年了，關關難過關關過」。

香港01報導，范冰冰上傳一張以手遮眼的照片，並配文，「七年了，關關難過關關過！生活真的把我訓練成一名堅韌的女性。我為整個團隊拍出了一部好電影而驕傲！愛你們每個人」。

不少粉絲看了紛紛留言為她打氣，「更大的福報還在後頭呢」、「姊姊我會一直跟在你身後」、「關關難過關過，風雨過後是彩虹。活著的話一定會有一萬種開法」。

范冰冰早前在訪談中提到，在娛圈消失5年無戲可演，她以「因禍得福」來形容，「這為我打開了一扇新窗，讓我遇見了從未接觸過的題材與合作對象，也激發了新的創作能量。對我來說，這未嘗不是一份『饋贈』。這5年讓我停下來吸收、反思與學習，更深刻地理解生活。」

她以「不破不立，觸底才能反彈」形容個人心態，「跌到最低點獲得了抵抗力、勇氣和新的情感深度，也都成了演員的燃料。」

談到影視圈現狀，范冰冰直言，「問題在於如今的中國電影缺乏多樣性，觀眾更喜歡短劇，人們不再願意安靜地坐在黑暗的影院裏做夢，這是巨大的損失，不僅在中國，全世界都是如此。」她坦言如有機會重返大陸拍戲，希望能有一部「真正對角色有感受」的作品。

不過，這段段引來一些網友吐槽，「難道電影不好看還要怪觀眾不捧場嗎？」還有人說，范冰冰A類大獎也只拿了東京國際電影節一個，直言她沒資格這麼評論。

