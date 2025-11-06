司機不信他60歲…吳鎮宇搭公交車 刷老年卡險被趕下車

吳鎮宇在個人微博發文自曝搭乘公交車使用老年卡時，因外貌顯年輕，險些被趕下車。（取材自微博）

香港 男星吳鎮宇日前在其個人微博 發文自曝，他使用公交老年卡時，因外貌顯年輕被車長質疑「冒用他人證件」險些被趕下車，逼得他當場掏出身分證自證年齡為63歲。話題「吳鎮宇刷老年卡被質疑」還上了微博熱搜榜，不少網友感嘆：「我的童年男神竟然已經60歲了」，還有人打趣：「郭富城也可以刷了」。

據橙柿互動報導，11月5日，話題「吳鎮宇刷老年卡被質疑」登上微博熱搜榜。這是因為11月4日，吳鎮宇在社交平台發文稱他在香港使用2元公交老年卡2元港幣優惠時，因外貌顯年輕被車長質疑「冒用他人證件」，甚至險些被趕下車，現場氣氛一度尷尬。

「我拍卡之後，車長就開始不爽，差點趕我下車」，吳鎮宇表示，他當場掏出身分證自證年齡為63歲，並調侃：「看清楚，天生如此」。

有網友留言問「為什麼沒人給你讓座？」吳鎮宇還幽默回應：「還傷人不夠嗎？」。

網友紛紛在吳鎮宇發文評論區留言感嘆：「我的童年男神竟然已經60歲了」，「不怪車長，是你欺騙性太強」，「吳鎮宇這狀態，說是40我都信」，「這個司機竟然不認識吳鎮宇」，「這樣貌確實年輕，不能怪司機」，「看著不像就是要質疑啊 如果真不是可以用老年卡的人群憑什麽讓他們濫用資源」，「為什麼香港好多明星都坐公交車，內娛都看不到一個坐公交車的」，「郭富城也可以刷了」。

公開資料顯示，吳鎮宇，原名吳志強，1961年12月21日出生，祖籍廣東省廣州市番禺區，男演員、歌手。代表作品：「槍火」、「無間道Ⅱ」、「衝上雲霄」、「朱麗葉與梁山伯」、「公元2000」、「爆裂刑警」、「難兄難弟」。

該公交老年卡是香港特區政府推出的公共交通票價優惠計畫，專為年滿60歲的香港居民設立。