劉亦菲登「亞太影響力女性」 網質疑：她不是美國人？

娛樂新聞組／綜合報導
2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單發布，劉亦菲入選。（取材自微博）
2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單發布，劉亦菲入選。（取材自微博）

2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單發布，演員劉亦菲、賈玲，迪麗熱巴、楊冪、趙麗穎、辛芷蕾等人入選。不過登上微博熱搜的話題是「劉亦菲入選亞太最具影響力青年女性」，相關評論區也多是「我菲又在封面C哦」等留言刷屏，少見其他女星和整個榜單的話題，也引來部分網友「劉亦菲不是美國人嗎？怎麼入選了亞太？」的質疑。

據中國藍新聞報導，另有5位華語女歌手入選：蔡依林、李宇春、容祖兒、孫燕姿、張靚穎。曾有「跳水皇后」稱譽的郭晶晶、中國乒乓球運動員張怡寧、企業家瞿芳、彭心和章澤天等名人也入選。

不過榜單發布後，隨即衝上微博熱搜的話題是「劉亦菲入選亞太最具影響力青年女性」，截至11月6日上午有2300多萬閱讀量，其次是「迪麗熱巴入選亞太最具影響力青年女性」和「趙麗穎入選亞太最具影響力青年女性」，反倒是「2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單正式發布」未上熱搜。不少評論區可見「劉亦菲這個C位爽」、「我菲又在封面C哦」等刷屏留言。

有網友留言：「榜單應該寫錯了吧，劉亦菲不是美國人嗎？怎麼還入選了亞太？有點不精準」，隨即遭到許多網友反嗆「沒常識」。也有網友留言：「華語天后張靚穎牛逼」，「趙麗穎實紅，從螢幕到現實都是大女主」，「Jolin實至名歸，姐姐的舞台魅力無人能敵」。

2025年亞太地區最具影響力青年女性部分榜單。（取材自微博）
2025年亞太地區最具影響力青年女性部分榜單。（取材自微博）
2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單發布，在官宣照片中，演員劉亦菲（右二）又...
2025年亞太地區最具影響力青年女性榜單發布，在官宣照片中，演員劉亦菲（右二）又站上了C位。（取材自微博）
2025年亞太地區最具影響力青年女性部分榜單。（取材自微博）
2025年亞太地區最具影響力青年女性部分榜單。（取材自微博）

劉亦菲 趙麗穎 迪麗熱巴

