楊紫穿「珍珠拼接裙」衝熱搜 精準復刻奧黛麗・赫本
楊紫身穿一襲無袖珍珠高定服殺瘋了。楊紫6日在社交平台上曬出33歲生日大片，身穿白色珍珠裙裝亮相。該禮服以層疊羽瓣設計搭配滿身珍珠刺繡，營造出「珍珠誕生」的意象。該件花300小時手工刺繡的禮服是全球首穿，瞬間引爆時尚圈，把楊紫推上熱搜。
綜合媒體報導，「美商」在線的楊紫，被網友誇愈來愈會穿了。這次，她身著知名品牌春夏高級定制珍珠拼接裙，以「珍珠少女」 的優雅姿態，完成了從童星到實力派女神的時尚加冕。
這次楊紫選擇的無袖設計的白色薄紗長裙搭配手工刺繡的珍珠上衣，300 小時匠心打造的鏤空花紋與垂墜裙襬相得益彰，行走間珍珠隨步伐輕搖，宛如月光流轉於裙間，將身姿襯托得愈發纖細挺拔。
這次楊紫的妝髮精準復刻了奧黛麗・赫本式的經典優雅，既保有少女的鮮活，又兼具成熟女性的篤定端莊。
從熒屏到紅毯，楊紫的時尚成長始終與作品底蘊相輔相成。自 2004 年憑藉《家有兒女》中夏雪一角成為「國民閨女」 後，便在演藝道路上不斷突破。她既能駕馭《香蜜沉沉燼如霜》中錦覓的靈動古裝，也能 hold 住《親愛的，熱愛的》裡的角色佟年，更在《戰長沙》、《歡樂頌》等作品中展現多元角色魅力。
