2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去

辛芷蕾說自己本來計畫再演兩年就「退休」。（取材自微博）

大陸女星辛芷蕾以「如懿傳」中的嘉貴妃知名度大開，而後演出「慶餘年」、王家衛 首部電視作品「繁花 」，日前憑藉電影「日掛中天」奪下威尼斯影后，演藝事業創造高峰，不過，近日她接受雜誌訪問，開玩笑說，如果不是這次拿獎，本來按照計畫再演兩年就「退休 」，「說不定就回老家種地去，這一拿獎就又要打起精神演下去」。

成為華人影史上第3位拿下威尼斯影展最佳女演員獎後，辛芷蕾登上「ELLE」 11月號封面之星，相隔一周接受訪問，她用一個假期讓自己平靜，一臉淡定地現身化妝間裡準備拍攝，她說：「就5天，高興完了該幹嘛就幹嘛。」不改東北姑娘率直、灑脫性格，提到當時得獎，「手機就像被轟炸一樣，幾乎所有認識的人都傳訊息來祝賀，我眼睛都看到痛了，真的特別感動，他們都像自己拿了獎一樣高興」。

2016年，辛芷蕾因出演「長江圖」的修行者一角，第一次走進三大之一的柏林影展主競賽單元，導演楊超用「一臉佛相」來形容新人辛芷蕾；她成功塑造「繁花」中兼具妖媚、神祕，以及膽識的「李李」，導演王家衛讚她：「屬於你的未來才剛起步，現在只是你最好時光的開始。」如今以「日掛中天」拿下威尼斯影后，導演蔡尚君對她笑說：「辛芷蕾，你是一個偉大的演員。」

除了觀眾熟悉、喜愛的好角色之外，辛芷蕾還演過許多不為人知的角色，甚至試鏡失敗、沒被選中的角色，回想過去，「那時候年紀小，經常崩潰，還得感謝年齡啊，它會讓你慢慢地走出來，把得失看淡了許多，不去內耗。」得獎後，她在短時間內讓自己歸零，雖開玩笑原本想退休，但從她的話語中，反而透出一種「得獎，也只是人生的一站」的淡然。