我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

邢菲遭爆徐方舟家過夜 網問：緋聞男是誰？

娛樂新聞組／綜合報導
邢菲曾經演過許多甜寵劇。(取材自微博)
邢菲曾經演過許多甜寵劇。(取材自微博)

憑藉「致我們暖暖的小時光」、「我的小確幸」等甜寵劇走紅的大陸女星邢菲，罕有緋聞傳出。近日，她被拍到前往男演員徐方舟家中過夜，兩人疑似戀愛了。不過，更多網友好奇的是「徐方舟是誰」。

文藝兵出身的邢菲於2015年透過綜藝「一年級·大學季」嶄露頭角，之後陸續演過「惡魔少爺別吻我」、「旋風少女第二季」、「烏鴉小姐與蜥蜴先生」等劇，奠定「甜妹」形象。直到今年在正劇「生萬物」中飾演楊冪的妹妹「寧蘇蘇」，悲慘人設讓她演技大爆發，成功轉型演技派。

近日，邢菲被發現晚間駕車前往男演員徐方舟住所過夜。隔天，二人共同駕車離開，直奔邢菲住所。抵達後，邢菲母親親自到地下車庫迎接，三人互動自然、氛圍融洽。

對此，網友推測，兩人關係應該已進展至「見家長」階段，應該好事將近。

但是，更多網友好奇的是，「徐方舟是誰」。據悉，30歲的徐方舟比邢菲小一歲，曾參與選秀節目「青春有你」並加入限定團，近年轉型影視領域，演過「痕跡」、「花溪記」、「不眠日」等電視劇，但知名度不算高。

兩人因2023年古裝劇「花溪記」相識，邢菲飾演女主角，徐方舟為重要配角。不少網友猜測，這部劇應該是兩人的定情作。

隨著兩人緋聞傳出，不少粉絲認為31歲的邢菲談戀愛相當合理，紛紛獻上祝福；但也有部分聲音質疑徐方舟知名度低，擔憂「女強男弱」影響邢菲事業上升期。

徐方舟的知名度相對低於邢菲。(取材自微博)
徐方舟的知名度相對低於邢菲。(取材自微博)

楊冪

上一則

雙手合十說感恩… 林青霞71歲生日曬照 網讚：永遠女神

下一則

歌手陶德史耐德疑遭襲擊 受傷又被捕 取消巡演

延伸閱讀

「生萬物」楊冪妹妹傳緋聞… 邢菲被拍到在「這個男星」家過夜

「生萬物」楊冪妹妹傳緋聞… 邢菲被拍到在「這個男星」家過夜
鍾楚曦搶位輾壓3影后 遭諷「鍾杵C」 工作室被負評灌爆

鍾楚曦搶位輾壓3影后 遭諷「鍾杵C」 工作室被負評灌爆
劉亦菲、楊冪姐妹情破裂 同框零互動 網：氣氛比北風冷

劉亦菲、楊冪姐妹情破裂 同框零互動 網：氣氛比北風冷
劉亦菲、楊冪時尚大秀難得同框 都站上C位「零交流」

劉亦菲、楊冪時尚大秀難得同框 都站上C位「零交流」

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉